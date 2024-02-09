PC oyuncuları, hiçbir şey ödemeden iki oyun kapmak için acele edin! Bu oyunlardan biri Steam'de 9/10 puana sahip

Oyun severlere iki muhteşem oyun bedava olarak sunuldu: Üstelik biri 89 puanlı.

Her hafta Epic Games Store'da tamamen ücretsiz bir oyun alabilirsiniz.Ancak, bu hafta harika bir teklif, sadece bir tane değil, iki oyunun olması ve birinin inceleme toplama sitesi Metacritic'te 89 puan alması nedeniyle özellikle kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.. İşte ilk oyunumuz;





Doki Doki Literature Club, çıkış yaptığında dünya çapında fırtına gibi esen bir buluşma simülatörü ile korku karışımıydı.

Daha sonra, bir dizi yeni yükseltme içeren Doki Doki Literature Club Plus adlı güncellenmiş bir sürüm piyasaya sürüldü.

Her karakter için ekstra hikayeler ve bulunması zor saklı ipuçları var.

Açıklama şöyle diyor: "Korkutucu bir şiir ve romantizm dünyasına hoş geldiniz!

"Aşkınız için şiirler yazın ve mükemmel sonunuzu sağlamak için yol boyunca herhangi bir hatayı silin.

"Şimdi, neden DDLC'nin on yılın en sevilen psikolojik korku oyunlarından biri olduğunu keşfetme şansınız var!"

Bu hafta mevcut olan ikinci oyun, Steam'de 9/10 puan alan çok oyunculu bir aksiyon RPG olan Lost Castle'dır

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Lost Castle'ın açıklaması şöyle diyor: "Lost Castle, rastgele zindanlarla roguelike ögeleri olan süper sevimli, süper zor bir aksiyon RPG'dir.

"Retro aksiyona modern dokunuşlarla yaklaşan bir dizi el çizimi, mizahi karakter ve ortamlarla dolu."

Her iki oyunu da Epic Games Store web sitesine giderek veya Epic Games Launcher aracılığıyla alabilirsiniz.

Oyunları oynamak istiyorsanız, başlatıcıyı ücretsiz olarak indirmeniz gerekmektedir, bu yüzden almakta fayda var.