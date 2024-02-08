PlayStation oyuncuları, konsolun 92 puanlık en iyi özel oyununun şok edici fiyatına inanamıyor

İndirimdeki oyunların çoğu normal fiyatlarının çok altında satılıyor ve mükemmel eleştirmenlere ve oyuncu puanlarına sahip.

Bloodborne, PlayStation'ın en popüler oyunlarından biridir





Bloodborne, FromSoftware'in eski oyunlarına farklı bir bakış açısı kazandırarak tüm zamanların en iyi soul benzeri oyunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Dark Souls gibi oyunlardan ziyade silahlara ve savuşturmaya daha fazla odaklanan Bloodborne, yeni bir steampunk tarzı da ekledi.

İnceleme toplu sitesi Metacritic'te inanılmaz bir 92 puan alan insanlar, oyunu düşük bir fiyata alabileceğiniz PlayStation indiriminden heyecan duyuyor.

Bloodborne, PlayStation'a özel bir oyundur ve hiçbir zaman başka bir konsolda veya PC'de yayınlanmamıştır.





Bu, oyunu oynamak için tek şansınızın PlayStation Store olduğu anlamına geliyor; bu yüzden oyunu kapma şansınızı kaçırmayın.

Tanıtım yazısı şöyle: “Kabuslarınızı avlayın. Yalnız bir gezgin. Lanetli bir kasaba. Dokunduğu her şeyi yutan ölümcül bir gizem.

“Korkunç, her şeyi tüketen bir hastalığın harap ettiği, terk edilmiş bir yer olan çürüyen Yharnam şehrine girerken korkularınızla yüzleşin.

“En karanlık gölgeleri tarayın, bıçaklar ve silahlarla hayatınız için savaşın ve kanınızı donduracak ama cildinizi kurtarabilecek sırları keşfedin.”

Bloodborne büyük bir %50 indirimle sunuluyor, bu da onu bir onluktan daha ucuza alabileceğiniz anlamına geliyor.

Fiyatı yalnızca 7,99 £ / 9,99 $ / 300 ₺ olan bu oyun dünyasının en iyilerinden biri için çok uygun bir fiyat