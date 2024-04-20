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PlayStation oyunları artık iPhone’larda oynanabilecek

Apple, Retro oyun konsolu emülatör uygulamalarına izin verme kararı aldı. Bu karar sonrasında, PlayStation oyunları artık iPhone ve iPad cihazlarında oynanabilecek.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 12:21
PlayStation oyunları artık iPhone’larda oynanabilecek

iPhone’a yeni eklenecek olan “Provenance” isimli çoklu emülatör ile birlikte iPhone ve iPad kullanıcıları, artık PlayStation oyunlarını cihazları üzerinden oynayabilme imkanına sahip olacak. Apple tarafından alınan kararla birlikte, App Store’da yapılan değişiklikler sonucu emülatör uygulamalarına izin verilecek.

Provenance, isimli oyun emülatörü NES, SNES, Game Boy, Nintendo 64 ve DS gibi Nintendo'nun klasik konsollarının çoğunu takliet edebilen bir performans sunuyor. Ayrıca bu emülatör, Atari, Sega ve PlayStation oyunlarında da çalışıyor.

Apple’ın oyun emülatörlerine izin vermesi ile birlikte, iPhone ve iPad kullanıcıları pek çok oyuna cihazlarında erişim sağlayabilecek. Ancak bu durumun hayata geçmesinden önce App Store’un katı kuralları ve yönergeleri tekrar gözden geçirilecek.

Atılacak olan bu adımla birlikte, PlayStation oyunları ilk kez iOS'ta sideloading işlemine gerek duymadan çalışacak.

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