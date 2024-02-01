PlayStation Plus Abonelerine Müjde: Şubat 2024’te 3 Harika Oyun Sizi Bekliyor! Tam 2499 TL Değerinde

PlayStation Plus Şubat 2024 oyunları, abonelere sunulacak olan bir dizi oyunu içermektedir. Bu oyunlar, PlayStation Store fiyatlarına göre oldukça değerli yapımları içermektedir. İşte PlayStation Plus Şubat 2024 oyunları:

1. Foamstars | PS4, PS5 – Yeni duyuruldu





2. Rollerdrome | PS4, PS5 – 999 TL





3. Steelrising | PS5 – 1.499 TL





Bu oyunların yanı sıra ilerleyen günlerde diğer yapımların da açıklanması beklenmektedir. Özellikle belirtilmiş olan fiyatlarıyla dikkat çeken oyunlar, PlayStation Plus abonelerine özel olarak sunulacak. İlgili oyunlara 6 Şubat'tan itibaren indirme ve oynama imkanı sağlanacak. Bu oyunlara erişim, Essential, Extra veya Premium abonelik seviyelerine bağlı olmaksızın tüm PS Plus üyelerine açık olacak.



