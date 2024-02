Haberler

Teknoloji

PlayStation Plus Abonelerine Müjde: Şubat 2024’te 3 Harika Oyun Sizi Bekliyor! Tam 2499 TL Değerinde

PlayStation Plus Abonelerine Müjde: Şubat 2024’te 3 Harika Oyun Sizi Bekliyor! Tam 2499 TL Değerinde PlayStation Plus aboneleri Şubat 2024’te üç yeni oyunla tanışacak. Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising, bu ayın ücretsiz oyunları olarak duyuruldu. Bu oyunlar toplamda 2.500 TL değerinde. Steam’in TL’yi bırakmasıyla birlikte, Game Pass ve PS Plus gibi abonelik servisleri daha cazip hale geldi. İşte PlayStation Plus'ın Şubat ayında ücretsiz verdiği 3 oyun