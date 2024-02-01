PlayStation Plus Abonelerine Müjde: Şubat 2024’te 3 Harika Oyun Sizi Bekliyor! Tam 2499 TL Değerinde

PlayStation Plus aboneleri Şubat 2024’te üç yeni oyunla tanışacak. Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising, bu ayın ücretsiz oyunları olarak duyuruldu. Bu oyunlar toplamda 2.500 TL değerinde. Steam’in TL’yi bırakmasıyla birlikte, Game Pass ve PS Plus gibi abonelik servisleri daha cazip hale geldi. İşte PlayStation Plus'ın Şubat ayında ücretsiz verdiği 3 oyun

PlayStation Plus Abonelerine Müjde: Şubat 2024’te 3 Harika Oyun Sizi Bekliyor! Tam 2499 TL Değerinde
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PlayStation Plus Şubat 2024 oyunları, abonelere sunulacak olan bir dizi oyunu içermektedir. Bu oyunlar, PlayStation Store fiyatlarına göre oldukça değerli yapımları içermektedir. İşte PlayStation Plus Şubat 2024 oyunları:

1. Foamstars | PS4, PS5 – Yeni duyuruldu

PS5

2. Rollerdrome | PS4, PS5 – 999 TL

PS5

3. Steelrising | PS5 – 1.499 TL

PS5

Bu oyunların yanı sıra ilerleyen günlerde diğer yapımların da açıklanması beklenmektedir. Özellikle belirtilmiş olan fiyatlarıyla dikkat çeken oyunlar, PlayStation Plus abonelerine özel olarak sunulacak. İlgili oyunlara 6 Şubat'tan itibaren indirme ve oynama imkanı sağlanacak. Bu oyunlara erişim, Essential, Extra veya Premium abonelik seviyelerine bağlı olmaksızın tüm PS Plus üyelerine açık olacak.

ps5

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