PS5 Aksesuarları: Sony PlayStation 5 İçin En İyi Aksesuarlar Nelerdir?

Gamer, 'kesinlikle gerekli' cihaz da dahil olmak üzere herkesin ihtiyaç duyduğu dört 'olmazsa olmaz' PS5 aksesuarını ortaya koyuyor

PS5, oyun dünyasında büyük bir devrim yarattı. Ultra hızlı SSD, dokunsal geri bildirim, adaptif tetikler, 3D ses ve yeni nesil PlayStation oyunları ile PS5, eşsiz bir oyun deneyimi sunuyor. Ancak PS5 konsolunuzu daha da zenginleştirmek ve keyfinizi artırmak için bazı aksesuarlara ihtiyacınız olabilir.

PS5 için en iyi aksesuarlar nelerdir? Hangi aksesuarlar size daha fazla konfor, performans ve eğlence sağlar? Bu soruların cevabını bulmak için sizin için PS5 aksesuarları arasından en iyilerini seçtik. İşte PS5 için en iyi aksesuarlar listesi.





PS5 Aksesuarları

PS5 DualSense Kablosuz Denetleyici

PS5’in en önemli aksesuarı şüphesiz DualSense kablosuz denetleyicidir. DualSense, PS5’in sunduğu dokunsal geri bildirim, adaptif tetikler, hareket sensörü, dahili mikrofon ve hoparlör, dokunmatik yüzey, ışık çubuğu ve entegre pil gibi özellikleri ile oyunları daha gerçekçi ve etkileyici hale getiriyor. DualSense, PS5 ile birlikte gelen beyaz renkli denetleyicinin yanı sıra, gece siyahı ve kozmik kırmızı renk seçenekleri ile de satın alınabiliyor. DualSense kablosuz denetleyiciyi Amazon.com.tr üzerinden 3.399 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

PS5 DualSense Şarj İstasyonu

DualSense kablosuz denetleyicilerinizi şarj etmek için PS5 DualSense şarj istasyonu kullanabilirsiniz. Bu aksesuar, iki adet DualSense denetleyicisini aynı anda şarj edebiliyor. Böylece denetleyicilerinizi USB kablosu ile bağlamak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca şarj istasyonu, şık tasarımı ile PS5 konsolunuzun yanında güzel bir görüntü oluşturuyor. PS5 DualSense şarj istasyonunu Amazon.com.tr üzerinden 1.199 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

PS5 HD Kamera

PS5 HD kamera, PS5 konsolunuz ile birlikte canlı yayın yapmak veya oyun videoları çekmek istiyorsanız size yardımcı olacak bir aksesuardır. PS5 HD kamera, 1080p çözünürlükte net ve pürüzsüz görüntüler sunuyor. Ayrıca arka planı kaldırma veya değiştirme gibi özellikler ile yayınlarınızı kişiselleştirebiliyorsunuz. PS5 HD kamera, PS5 konsolunuzun üstüne veya altına kolayca yerleştirilebilen esnek bir standa sahiptir. PS5 HD kamerayı Amazon.com.tr üzerinden 1.199 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

PS5 Medya Kumandası

PS5 konsolunuzu sadece oyun oynamak için değil, aynı zamanda film izlemek, müzik dinlemek veya diğer medya uygulamalarını kullanmak için de kullanabilirsiniz. Bu durumda PS5 medya kumandası size büyük kolaylık sağlayacaktır. PS5 medya kumandası, PS5 konsolunuzun medya özelliklerini rahatça kontrol etmenizi sağlıyor. Ayrıca PS5 medya kumandası, Disney+, Netflix, Spotify ve YouTube gibi popüler uygulamalar için kısayol tuşlarına da sahiptir. PS5 medya kumandasını Amazon.com.tr üzerinden 399 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

ÜPS5 aksesuarları nereden satın alınabilir?



PS5 aksesuarları, resmi PlayStation Store, Amazon.com.tr, Trendyol, Media Markt veya diğer online alışveriş siteleri üzerinden satın alınabilir. Ayrıca PS5 aksesuarları, teknoloji mağazaları veya oyun mağazaları gibi fiziksel mağazalardan da temin edilebilir.

PS5 aksesuarları PS4 ile uyumlu mudur?

PS5 aksesuarları, genellikle PS5 konsolu ile uyumlu olarak tasarlanmıştır. Ancak bazı PS5 aksesuarları, PS4 konsolu ile de uyumlu olabilir. Örneğin, PS5 HD kamera, PS4 konsolunda da çalışabilir. Ancak PS5 DualSense kablosuz denetleyici, PS4 konsolunda çalışmaz.

PS5 aksesuarları garantili midir?

PS5 aksesuarları, satın alındığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Sony garantisi altındadır. Bu süre içinde PS5 aksesuarlarında herhangi bir arıza veya sorun oluşursa, Sony yetkili servislerine başvurabilirsiniz.