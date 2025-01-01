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Putin'den Sberbank ve Hükümete Çin ile Yapay Zeka İşbirliği Talimatı

Putin, Rus hükümeti ve Sberbank'a, Çin ile yapay zeka alanında işbirliğini geliştirme talimatı verdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 20:22
Putin'den Sberbank ve Hükümete Çin ile Yapay Zeka İşbirliği Talimatı

Putin'den Yapay Zeka İçin Stratejik Hamle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümeti ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'a Çin ile yapay zeka alanında işbirliğini geliştirme talimatı verdi. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, bu alanda çeşitli stratejik talimatlar sunmuştur.

Uluslararası İşbirliği ve Yaptırımlar

Putin'in talimatları kapsamında, yapay zeka alanında uluslararası bir derginin yayımlanması da istenmiştir. Batılı ülkelerin yüksek teknoloji ürünleri üzerindeki kapsamlı yaptırımlarının etkisiyle, Rusya'nın BRICS ülkeleri ile işbirliğini güçlendirme çabaları dikkat çekiyor.

Putin, 11 Aralık tarihinde yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın yapay zeka alanındaki küresel yarışta yer alabilmesi için çalışmalarını hızlandırma kararlılığını vurgulamıştı.

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