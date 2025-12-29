DOLAR
Robotex International'da Türkiye 6 Dünya Derecesiyle Gurur Verdi

Robotex International'da Türkiye, 32 ülkeden 3 bin 200 katılımcı arasında 6 dünya derecesi elde etti: iki birincilik, bir ikincilik ve üç üçüncülük.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:46
Dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından Robotex Internationalda Türkiye, yıl boyunca sergilediği performansı uluslararası başarılara dönüştürdü. Finalleri Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Unibet Arena'da düzenlenen organizasyonda Türk öğrenciler, yaratıcılık ve teknik birikimleriyle dikkat çekti.

Final ve Bölgesel Elemeler

Yıl boyunca İzmir, İstanbul, Mersin ve Bakü'de düzenlenen bölgesel elemelerde ter döken ekipler, aldıkları derecelerle ulusal yarışmalara hak kazandı. Ulusal başarılarını uluslararası arenaya taşıyan öğrenciler, Tallinn'deki finallerde Türkiye'yi temsil etti.

Kategoriler ve Katılımcılar

Robotex International; Mini Sumo, Lego Sumo, 3 Kg Sumo, Çizgi İzleyen, Labirent Çözme, Drone, Araba Yarışı, Robot Wheels, Water Rally ve daha birçok alandaki toplam 17'den fazla kategori ile gençleri teknolojiyle buluşturdu. Bu yıl organizasyonda 32 ülkeden 3 bin 200 katılımcı ve 932 takım mücadele etti.

Türkiye'nin Dereceleri

Türk takımları 6 dünya derecesi elde etti:

3 kilogram Sumo ve Robot Wheels kategorilerinde dünya birinciliği, Mini Sumo kategorisinde dünya ikinciliği, Girişimcilik, Araba Yarışı ve Drone kategorilerinde ise dünya üçüncülüğü kazanıldı.

Açıklama ve Gelecek Hedefleri

Zülal İnan, Robotex International Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri Partneri, aynı zamanda MaestRobot’un kurucusu, gençlerin ortaya koyduğu performansın geleceğe dair umut verdiğini vurguladı. İnan, "Çocuklarımızın her biri birbirinden yetenekli. Ekip olarak tasarladıkları projeleri geliştirebilmeleri, sunabilmeleri ve bunu yaparken dayanışma içerisinde olmaları onlar için büyük bir kazanım. Bu sürecin uluslararası derecelerle taçlanması, doğru yolda ilerlediğimizin en somut göstergesi" ifadelerini kullandı.

2025 yılını önemli başarılarla kapattıklarını belirten İnan, gözlerini şimdiden 2026 yılı hedeflerine çevirdiklerini ve finallerin Seul / Güney Kore'de düzenleneceğini hatırlatarak, "Önümüzdeki yıl için çok daha yoğun bir çalışma temposu planlıyoruz. Seul’de yapılacak finallerden çok daha büyük başarılarla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

