Roketsan TEKNOFEST’te Mavi Vatan’ı Gençlerle İnşa Ediyor

Roketsan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki su altı ve deniz aracı yarışmalarıyla gençleri deniz savunma teknolojilerine hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 19:15
Roketsan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde gençlerle birlikte Türkiye'nin deniz savunma kapasitesini güçlendirmeye odaklanıyor.

Genel Müdür Murat İkinci'nin değerlendirmesi

Genel Müdür Murat İkinci:

"Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü rolünü denizlere taşıyacak gençlerimiz için bu yarışma çok kıymetli bir..."

Bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Roketsan'ın yürütücülüğünü yaptığı Su Altı Roket Yarışması'nın yanı sıra İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi heyecan verici yarışmalar gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı

Bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Roketsan'ın yürütücülüğünü yaptığı Su Altı Roket Yarışması'nın yanı sıra İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi heyecan verici yarışmalar gerçekleştiriliyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci (sol 2) Su Altı Roket Yarışması alanına giderek gençlerin heyecanına ortak oldular.

