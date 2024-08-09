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Rusya'da Signal Uygulamasına Erişim Engeli

Rusya, mevzuatına uymadığı gerekçesiyle Signal mesajlaşma uygulamasına erişimi yasakladı. Diğer sosyal medya platformları da benzer durumlarla karşılaşmıştı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 20:00
Rusya'da Signal Uygulamasına Erişim Engeli

Rusya'da Signal Mesajlaşma Uygulaması Yasaklandı

Rusya, mevzuatına uymadığı iddiasıyla Signal isimli mesajlaşma uygulamasına erişim engeli getirdi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, yaptığı yazılı açıklamada, Signal’in terör ve aşırılıkçılıkla ilgili mevzuata uygun olmadığını duyurdu.

Resmi Açıklama

Açıklamada, “Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle Signal uygulamasına erişim kısıtlanmıştır.” ifadelerine yer verildi. Bu durum, Rusya'daki dijital iletişim özgürlüğü üzerindeki baskının arttığını gösteriyor.

Önceki Erişim Yasakları

Bu yasak, Rusya'da daha önce Facebook, X ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına yönelik getirilen engellerin ardından gelmekte. Son olarak, 1 Ağustos’ta YouTube uygulamasına da erişim kısıtlanmıştı.

Signal’in Gizlilik Özellikleri

ABD merkezli olan Signal, özellikle gizliliği ön planda tutan uçtan uca şifreleme sistemleri ile kullanıcılar arasında hi-tech bir iletişim sunma yetisi ile tanınmaktadır.

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