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Rusya'dan Pinterest'e Cezai İşlem: 7 Milyon Ruble

Rusya, Pinterest'e 7 milyon ruble ceza kesti; yasaklı içerikler nedeniyle mahkeme kararı çıktı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:03
Rusya'dan Pinterest'e Cezai İşlem: 7 Milyon Ruble

Rusya'dan Pinterest'e Para Cezası

Rusya, sosyal medya platformu Pinterest'e 7 milyon ruble (yaklaşık 77 bin dolar) ceza uyguladı. Bu durum, ülkenin bilgi denetim otoritesi olan Roskomnadzor'un açtığı dava sonucunda karara bağlandı.

Moskova'da Açılan Dava

Taganskiy Mahkemesi'nde görülen davada, Pinterest'in yasaklanan içeriklere erişim sağladığı gerekçesiyle mevzuata uymadığı belirtildi. Mahkeme, bu durumu dikkate alarak yüksek meblağda bir ceza verilmesine hükmetti.

Önceki Para Cezaları

Rusya, daha önce benzer ihlaller sebebiyle Telegram, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram ve Wikipedia gibi platformlara da çeşitli para cezaları uygulamıştı. Bu durum, ülkede dijital içerik denetiminin sıkı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Sonuç olarak, Rusya'nın dijital platformlara yönelik sert cezai uygulamaları, sosyal medya şirketlerinin daha dikkatli olmasını gerektiriyor.

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