Rusya'dan Pinterest'e Cezai İşlem: 7 Milyon Ruble

Rusya'dan Pinterest'e Para Cezası

Rusya, sosyal medya platformu Pinterest'e 7 milyon ruble (yaklaşık 77 bin dolar) ceza uyguladı. Bu durum, ülkenin bilgi denetim otoritesi olan Roskomnadzor'un açtığı dava sonucunda karara bağlandı.

Moskova'da Açılan Dava

Taganskiy Mahkemesi'nde görülen davada, Pinterest'in yasaklanan içeriklere erişim sağladığı gerekçesiyle mevzuata uymadığı belirtildi. Mahkeme, bu durumu dikkate alarak yüksek meblağda bir ceza verilmesine hükmetti.

Önceki Para Cezaları

Rusya, daha önce benzer ihlaller sebebiyle Telegram, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram ve Wikipedia gibi platformlara da çeşitli para cezaları uygulamıştı. Bu durum, ülkede dijital içerik denetiminin sıkı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.