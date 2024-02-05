Sam Altman açıkladı: “ChatGPT’nin artık çok daha az ‘tembel' olması gerek”

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin bazı kullanıcıların ChatGPT'nin görevleri tamamlamayı reddettiğinden ve onlara karşı küstahlaştığından şikâyet ettiği bir sorun için bir düzeltme sunmasının ardından, sohbet robotunun artık çok daha az tembel olması gerektiğini söyledi.

Altman, X'teki bir yazısında "Gpt-4 yeni yıl kararlarına yavaş bir başlangıç yaptı ama şimdi çok daha az tembel olmalı" ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar, geçen yılın sonlarında, 2022'de piyasaya sürüldüğünden bu yana yaklaşık 1,7 milyar kullanıcıya ulaştığı bildirilen sohbet robotunun tembellik yaptığından ve bazı görevleri tamamlamayı reddettiğinden şikâyet etmeye başladı.

Bir startup kurucusu, konuşkan yapay zekâdan Kasım 2023 ile Mayıs 2024 arasındaki tüm haftaların bir listesini oluşturmasını istedi. Fakat sohbet robotunun "kapsamlı bir liste" sağlayamayacağı söylendi.

Bazı kullanıcılar, ChatGPT'nin tembelliğini aşmak için yaratıcı stratejiler buldular. Bunlardan biri, 200 dolar bahşiş vermeyi vaat ettikleri takdirde yapay zekâ modelinin daha uzun yanıtlar vereceğini buldu.





GELİŞTİRİCİLER BİLE ANLAMAKTA ZORLANIYOR

OpenAI o dönemde sorunu kabul etti ve ocak ayında gelişmiş GPT-4 turbo modelindeki tembellik sorunlarını giderdiğini söylediği bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Öte yandan, ChatGPT'nin ağırdan almaya başlamasına tam olarak neyin sebep olduğu henüz belli değil.

OpenAI, farklı eğitim çalışmalarının, hepsi aynı veriler üzerinde eğitilmiş olsalar bile, büyük ölçüde farklı kişiliklere ve tuhaflıklara sahip modeller üretebileceğini belirterek, yapay zekâ modellerinin, geliştiricilerin bile tam olarak anlamakta zorlanabileceği öngörülemeyen davranışlara eğilimli olduğunu belirtti.

Hatta bir geliştirici, ChatGPT'nin kış tatiline girebileceğini öne sürdü. Rob Lynch isimli bir kullanıcı, X'te GPT-4 turbo üzerinde bir test yaptığını ve mayıs yerine aralık ayı olduğunu düşündüğünde istatistiksel olarak daha kısa cevaplar verdiğini gösterdiğini paylaştı.