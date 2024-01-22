Samsung 2’nci nesil 3nm sürecini kullanarak prototip üretimine başlıyor!

Samsung, bu yılın ikinci yarısında SF3'ün seri üretimine başlama hedefine ulaşma yolunda ilerliyor. Bu düğümü yeni ürün türleri geliştirmek ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde Galaxy Watch 7'nin performansını yükseltmek için kullanacak.

Geçen yılın sonlarında Samsung, SF3 olarak da adlandırılan ikinci nesil 3nm sürecinin yanı sıra HPC için 4’üncü nesil 4nm sürecinin seri üretimine 2024'ün ikinci yarısında başlayacağını duyurdu. Bu başarıldığında, yeni ürün türleri geliştirmesine olanak sağlayacağı için şirket için önemli bir kilometre taşı olacak.

Görünüşe göre Samsung, bu zaman çizelgesini karşılama yolunda ilerliyor. Adı açıklanmayan endüstri kaynakları Chosun'a Samsung Electronics'in ikinci nesil 3nm sürecini kullanarak prototip üretimine başladığını ve şu anda çipin performansını ve güvenilirliğini test ettiğini söyledi. Önümüzdeki altı ay içinde 3nm ikinci nesil süreç için yüzde 60'ın üzerinde bir verim hedefleniyor.





GALAXY WATCH 7'NİN PİL ÖMRÜ WATCH 7'YA GÖRE DAHA UZUN OLACAK

Samsung, 2022 yılında SF3E veya 3nm kapı-etrafında erken üretim teknolojisinin seri üretimine, PPA veya güç, performans ve alandaki iyileştirmeleri dahil etmek için kanalları genişleten özel nano tabakalarla başladı. SF3, şirketin SF3E'nin üzerine inşa edilen ve daha fazla optimizasyon sağlayan yeni üretim teknolojisi olan ikinci nesil Çok Köprü Kanallı alan etkili transistörleri (MBCFET) kullanacak. SF4 ile karşılaştırıldığında SF3, aynı güç ve transistör sayısında yüzde 22 daha yüksek performansa, aynı saatlerde ve karmaşıklıkta yüzde 34 güç azalmasına ve 0,79 kat mantık alanı azalmasına sahip. Kısacası, SF3 karmaşık tasarımlar için SF3E'den daha uygun olacak.

Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy Watch 7, SF3 düğümünde üretilen ilk çipe sahip olacak ve giyilebilir cihazlar için tasarlanmış bir uygulama işlemcisi olması bekleniyor. Galaxy Watch 7, bir test yatağı görevi görecek ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Samsung, SF3'ü Samsung Electronics System LSI'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S25 için Exynos 2500'e uygulayacak.

Edinilen bilgilere göre Galaxy Watch 7, Exynos 5535 tabanlı bir Exynos işlemci kullanacak. Yonga setinin, 2023 saatlerine güç veren Exynos W930'dan bir yükseltme olan Exynos W940 olarak adlandırılmasının mümkün olduğu söyleniyor. Bu raporlar doğruysa, akıllı saatler için hâlâ bir sorun olan pil ömrü, Galaxy Watch 7'de Watch 6'ya kıyasla önemli ölçüde iyileştirilebilecek.