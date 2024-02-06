Samsung’dan büyük sürpriz! İki ürün aynı anda piyasaya çıkacak!

Samsung'un Galaxy Ring'i Galaxy Z Fold 6 ile birlikte piyasaya sürülebileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Samsung’dan büyük sürpriz! İki ürün aynı anda piyasaya çıkacak!
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Samsung yöneticilerinden Daniel Seung Lee’nin LinkedIn gönderisine göre yeni giyilebilir cihaz kategorisindeki Galaxy Ring, yakında piyasaya çıkacak. Samsung'un B2B Giyilebilir/IoT/Aksesuar Küresel Başkanı Lee, Galaxy Ring'in yılın ikinci yarısında geleceğini söyledi.

Lee, LinkedIn'de yaptığı paylaşımda, "İkinci yarıda yeni sağlık ve zindelik giyilebilir ürünü. Lütfen bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.

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GALAXY RİNG NE İŞE YARAYACAK?

Yılın ikinci yarısında yapılacak bir tanıtımın, Samsung'un ikinci 2024 Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring hakkında daha fazla bilgi vereceği ve bu etkinliğin temmuz ayında gerçekleşeceği düşünülüyor. Aynı zamanda, Galaxy Ring'in Galaxy Z Fold 6, Flip 6 ve daha ucuz Fold 6 gibi katlanabilir telefonlara odaklanacağı ve bu nedenle, bu telefonlarla beraber satışa çıkacağı öğrenildi.

Galaxy Ring’in muhtemelen kullanıcıların sağlığını takip etmesine yardımcı olacağı ancak bu cihazın ne tür bir izleme yapabileceğinin netleşmediği belirtildi. Bunun yanı sıra, kalp atış hızını takip etmenin mümkün olacağı ve yüzüğün sıcaklıkları da okuyabileceği öngörüldü.

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