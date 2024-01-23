Samsung Galaxy S24 Serisi Tanıtıldı: Kamera ve Yapay Zeka Özellikleriyle Dikkat Çekiyor! İşte Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung'un Galaxy S24 serisi tamamen yapay zekaya dayanıyor

Samsung, 2024 yılının ilk büyük teknoloji etkinliği olan Unpacked’te yeni akıllı telefonları Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra’yı görücüye çıkardı.

Daha Parlak Ekranlar, Daha İyi Kamera Performansı





Samsung Galaxy S24 serisi, tasarım ve donanım açısından seleflerine göre pek çok yenilik getiriyor. Galaxy S24, 6.2 inç FullHD+ 120Hz ekran, Galaxy S24+, 6.7 inç QHD+ 120Hz ekran, Galaxy S24 Ultra, 6.8 inç QHD+ 120Hz ekran ile geliyor. Ekranlar, daha parlak, daha canlı ve daha akıcı bir görüntü sunuyor.

Galaxy S24 serisinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de kamera sistemi. Galaxy S24 ve Galaxy S24+, 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 10MP telefoto kamera (3x optik zoom) ile donatılmış. Galaxy S24 Ultra ise 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 10MP telefoto kamera (3x optik zoom) ve 50MP telefoto kamera (5x optik zoom) ile geliyor. Ayrıca Galaxy S24 Ultra, S-Pen desteği de sunuyor.

Yapay Zeka Destekli Fotoğraf Düzenleme Araçları





Samsung Galaxy S24 serisi, yapay zeka konusunda da iddialı. Samsung, yeni modellerde yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları sunduğunu duyurdu. Bu araçlar sayesinde, kullanıcılar fotoğraflarını kolayca silme, yeniden kompozisyon yapma, yeniden düzenleme gibi işlemler yapabilecek. Ayrıca Galaxy AI, her fotoğraf için en uygun düzenlemeleri öneren Edit Suggestion özelliğini de sunuyor.

Samsung, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçlarında generatif yapay zeka tekniklerinden de yararlanıyor. Generatif yapay zeka, fotoğrafın arka planını doldurmak, fotoğrafın kenarlarını düzeltmek veya fotoğrafın renklerini değiştirmek gibi işlemler yapabiliyor. Samsung, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçlarını kullanan fotoğraflara dijital bir filigran ve meta veri ekleyerek, bu teknolojinin etik kullanımını da sağlıyor.

Google ile İşbirliği: Circle for Search Özelliği

Samsung Galaxy S24 serisi, Google ile yaptığı işbirliği sayesinde de yeni bir özellik kazanıyor. Circle for Search, Google’ın geliştirdiği bir arama özelliği. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar parmakları veya S-Pen ile ekranda herhangi bir metni çevreleyerek, o metinle ilgili Google araması yapabiliyor. Bu özellik, Samsung’un kendi uygulamalarında da çalışıyor.

Google, bu özelliği geliştirmek için Gemini Pro adlı yapay zeka modelini kullanıyor. Gemini Pro, Google’ın en gelişmiş yapay zeka modellerinden biri. Bu model, farklı görevlerde ölçeklenebiliyor ve Samsung’un uygulamalarında daha yararlı olabiliyor.

Samsung Galaxy S24 Serisi Fiyatı ve Çıkış Tarihi





Samsung Galaxy S24 serisi, 800, 1000 ve 1300 dolarlık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. Galaxy S24, 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle, Galaxy S24+, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle, Galaxy S24 Ultra, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleriyle geliyor. Galaxy S24 serisi, siyah, gri, mor ve sarı renk seçenekleriyle 28 Ocak’ta piyasaya çıkacak. (NOT: Türkiye'de fiyatı henüz belli olmadı.)

Samsung Galaxy S24 serisi hangi işlemciyi kullanıyor?



Samsung Galaxy S24 serisi, Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3 işlemcileriyle geliyor. Bu işlemciler, 5nm üretim sürecine sahip ve 5G desteği sunuyor. Samsung, hangi bölgelerde hangi işlemciyi kullanacağını henüz açıklamadı.

Samsung Galaxy S24 serisi ne kadar RAM’e sahip?

Samsung Galaxy S24 serisi, 8GB veya 12GB RAM seçenekleriyle geliyor. Galaxy S24, 8GB RAM, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra, 12GB RAM ile donatılmış.

Samsung Galaxy S24 serisi ne kadar batarya kapasitesine sahip?

Samsung Galaxy S24 serisi, farklı batarya kapasiteleriyle geliyor. Galaxy S24, 4000 mAh, Galaxy S24+, 4900 mAh, Galaxy S24 Ultra, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca Galaxy S24 serisi, hızlı şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerini de destekliyor.