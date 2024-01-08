Samsung'un artık kendi gamepad serisini çıkarıyor!

Samsung, bu hafta CES'te resmen açıklanan "Designed for Samsung Gaming Hub" programı ile daha fazla oyuncuyu bulut TV oyun tarafına yönlendirmeyi planlıyor.

Bulut tabanlı oyun hizmetiyle uyumlu pek çok uygun fiyatlı Bluetooth’lu gamepad bulunuyor. Samsung ise pek çok oyuncunun gamepad’i çok ciddiye aldığını biliyor. Bu nedenle, Performance Designed Products'ın ilk resmi lisanslı kontrolörü de dahil olmak üzere resmi Samsung sertifikalı ürünler üretmek için önde gelen oyun aksesuarı şirketleriyle ortaklık kuruyor.

Bu yıldan itibaren, sertifikalı ürünler "Designed for Samsung Gaming Hub" olarak tanımlanan bir rozet alacak. Şirkete göre bu ürünler, bir oyunun hangi Samsung cihazında oynandığına bakılmaksızın en iyi uyumluluk, kalite, performans, güvenlik ve emniyete sahip olacak.

İlk sertifikalı ürün PDP'nin 49.99 dolar fiyat etiketi taşıyan Replay Kablosuz Kumandası olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, resmi bir PS5 kumandası 69 dolarken, resmi bir Xbox Series X kumandası ise 55 dolarlık fiyatla satılıyor.





SAMSUNG TV’LERLE UYUMLU OLACAK

Şarj başına 40 saate kadar oyun süresi ve 30 fit menzil için dahili, şarj edilebilir bir pile sahip olacak. Kumanda ayrıca Samsung Gaming Hub'ı hemen başlatan bir Samsung Gaming Hub ana düğmesi, bir TV ses düğmesi, güç kontrol düğmesi ve daha fazlasını içerecek.

Replay, PDP'nin internet sitesinde ön siparişe sunuldu ve bu yıl içinde Best Buy ve Amazon'dan temin edilebilecek. 2022, 2023 ve 2024 Samsung akıllı TV'ler ve monitörlerle uyumlu olacak.

2022'de tanıtılan Samsung Cloud Gaming, akıllı TV'lerde bulut oyunlarını mümkün olduğunca kolay hale getirmeyi amaçlayan bir ortaklık olarak yolu koyuldu. Bugüne kadarki bulut tabanlı oyun çabalarının çoğu, HDMI aracılığıyla TV'ye bağlanan NVIDIA Shield gibi harici bir cihaz gerektiriyordu. Bu da önemli bir maliyet ekliyor ve biraz teknik bilgi gerektiriyordu. Ancak bu son gelişme, binlerce Xbox oyununa erişmek için yalnızca bir oyun kumandası gerektiğinden, giriş gereksinimini önemli ölçüde azaltacak.