Samsung'un bu modelleri Android 15/One UI 7.0 almayacak

Google, bir süredir beklenen Android için yeni sistem güncellemesine ilişkin ilk geliştirici önizlemesini resmi kanal aracılığı ile yayınladı. Yani Android 15 ile geliştirilen One UI 7.0'ın ilk adımları atıldı diyebiliriz.

Geliştirici önizlemesi, bir işletim sisteminin etkinleştirilmeden önceki ilk aşamasını temsil eder ve henüz bütün özelliklere sahip olmasa bile yakın gelecekte kullanıma sunulacak güncellemeler hakkında önemli bilgiler sağlar. Ayrıca çok sayıda Samsung kullanıcısı, söz konusu güncellemeyi alıp almayacaklarını da merak ediyor. Bu kapsamda, Android 15/One UI 7.0 olan ve olmayan Samsung telefon modelleri belirlendi.





Samsung'un Android 15 / One UI 7.0 güncellemesinin çok yakında geleceği bildirildi. Google yönetiminden yapılan son açıklamaya göre, Android 14 ile birlikte tanıtılan yeni işletim sistemi güncellemeleri, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini ön planda tutarak akıllı telefon sahiplerini koruma durumuna odaklanıyor.

Ancak Samsung'un Android 15 ile birlikte geliştirdiği One UI 7.0 güncellemesi bazı yeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Örneğin Samsung Galaxy S24 serisinde Android 15 güncellemesinin birçok cihaza yapay zeka alanında yenilikler getireceği kesin. Samsung'un yeni güncellemenin beta testine tam olarak ne zaman başlayacağı belli değil ancak Google'ın resmi takviminde Android 15/One UI 7.0 üzerindeki çalışmaların Temmuz ayında sona ermesi planlanıyor. Bu tarihten sonra Samsung beta sürümlerini de yayınlamaya başlayabilir. Aşağıdaki liste nihai değildir ancak Samsung'un yazılım güncelleme politikasına uygun olarak oluşturulmuştur.





Android 15 (One UI 7.0) almayacak olan Samsung Galaxy modelleri:

Galaxy A serisi

Galaxy A04s

Galaxy A13

Galaxy A23

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy M serisi

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Android 15 (One UI 7.0) alacak Samsung Galaxy modelleri

Galaxy S series

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A series

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab series

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8++ Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F series

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M series

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15