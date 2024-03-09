Samsung'un bu modelleri Android 15/One UI 7.0 almayacak

Google, bir süredir beklenen Android için yeni sistem güncellemesine ilişkin ilk geliştirici önizlemesini resmi kanal aracılığı ile yayınladı. Yani Android 15 ile geliştirilen One UI 7.0'ın ilk adımları atıldı diyebiliriz.
Geliştirici önizlemesi, bir işletim sisteminin etkinleştirilmeden önceki ilk aşamasını temsil eder ve henüz bütün özelliklere sahip olmasa bile yakın gelecekte kullanıma sunulacak güncellemeler hakkında önemli bilgiler sağlar. Ayrıca çok sayıda Samsung kullanıcısı, söz konusu güncellemeyi alıp almayacaklarını da merak ediyor. Bu kapsamda, Android 15/One UI 7.0 olan ve olmayan Samsung telefon modelleri belirlendi.
Samsung'un Android 15 / One UI 7.0 güncellemesinin çok yakında geleceği bildirildi. Google yönetiminden yapılan son açıklamaya göre, Android 14 ile birlikte tanıtılan yeni işletim sistemi güncellemeleri, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini ön planda tutarak akıllı telefon sahiplerini koruma durumuna odaklanıyor.
Ancak Samsung'un Android 15 ile birlikte geliştirdiği One UI 7.0 güncellemesi bazı yeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Örneğin Samsung Galaxy S24 serisinde Android 15 güncellemesinin birçok cihaza yapay zeka alanında yenilikler getireceği kesin. Samsung'un yeni güncellemenin beta testine tam olarak ne zaman başlayacağı belli değil ancak Google'ın resmi takviminde Android 15/One UI 7.0 üzerindeki çalışmaların Temmuz ayında sona ermesi planlanıyor. Bu tarihten sonra Samsung beta sürümlerini de yayınlamaya başlayabilir. Aşağıdaki liste nihai değildir ancak Samsung'un yazılım güncelleme politikasına uygun olarak oluşturulmuştur.
Android 15 (One UI 7.0) almayacak olan Samsung Galaxy modelleri:
Galaxy A serisi
Galaxy A04s
Galaxy A13
Galaxy A23
Galaxy A72
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy M serisi
Galaxy M53 5G
Galaxy M33 5G
Galaxy M23
Android 15 (One UI 7.0) alacak Samsung Galaxy modelleri
Galaxy S series
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24+
Galaxy S24
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21
Galaxy Z series
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy A series
Galaxy A73
Galaxy A72
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A23
Galaxy A15 (LTE+5G)
Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy Tab series
Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8++ Ultra (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Galaxy F series
Galaxy F54
Galaxy F34
Galaxy F15
Galaxy M series
Galaxy M54
Galaxy M34
Galaxy M53
Galaxy M33
Galaxy M15