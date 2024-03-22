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Samsung'un yeni modeli tam 8 yıl güncelleme alabilecek

Samsung kullanıcılarına yeni modeller sunulurken Galaxy Tab Active 5 EE modeline 8 yıl Android güncelleme desteği verileceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:58
Samsung'un yeni modeli tam 8 yıl güncelleme alabilecek

Samsung üzerinde S24 serisiye 7 yıl Android güncelleme desteği verilirken bu güncelleme sonrasında geçtiğimiz sene amiral gemilerini kapsamadığı belirtildi. Samsung yöneticisi, yeni cihaz üzerinde 7 yıldan fazla Android güncellemesi alacağının haberini verdi.

Apple’ın uzun zaman sonra güncelleme desteği artık Samsung kullanıcıları için faaliyete geçirildi. Yeni S24 serisi 7 yıl gibi uzun Android güncelleme desteği ile  kullanıcılara sunulurken Samsung ise Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition tablet modeli için bu rekorun kırılması bekleniyor. Samsung Fransa Mobil Deneyim Pazarlama Direktörü Philippe Duchene, LinkedIn’de sildiği gönderilerin yayınlandığı belirtildi. Gönderide kurumsal müşterilere yönelik yeni Galaxy Tab Active 5 EE tableti üzerinde önemli bilgiler bulunuyor.
samsung
GALAXY TAB ACTİVE 5 ÖZELLİKLERİ
Ekran: 8 inç HD, 120Hz
Yonga Seti: Exynos 1380
RAM: 6GB/8GB
Depolama: 128GB/256GB
Arka Kamera: 13MP
Ön Kamera: 5MP
Bağlantı: Wi-Fi 6, opsiyonel 5G, çift SIM
Batarya: 5050mAh
Fiyat: 549$ başlangıç

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