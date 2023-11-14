Samsung ve Huawei bir oldu: Bütçe dostu katlanabilir telefon üretecekler

Samsung ve Huawei uygun fiyatlı bir katlanabilir akıllı telefon hazırlıyor olabilir. Trendforce, ilk modelin 2024 yılında duyurulacağını söylüyor. Detaylar burada...

Samsung ve Huawei bir oldu: Bütçe dostu katlanabilir telefon üretecekler
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Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Samsung ve Huawei, başlattıkları iş birliği kapsamında katlanabilir cihazlara yatırım yapmaya devam ediyor. Bilindiği üzere her iki marka da esnek ekranlı cihazlar konusunda sektör lideri. Ancak bu modeller fiyat aralıkları nedeniyle yeterli pazar payını yakalayamadı. Bu durum gelecekte değişebilir. Son raporlara göre uygun fiyatlı katlanabilir cihazlar yolda..

Samsung ve Huawei bir oldu Bütçe dostu katlanabilir telefon üretecekler

"Uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon 2024'te piyasaya sürülebilir"

TrendForce'un yeni bir raporunda Güney Kore ile Çin merkezli her iki teknoloji devi, katlanabilir akıllı telefonlar için fiyat bariyerini düşürmeyi planlıyor. Bu, cihazın daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak ve markanın pazardaki varlığını genişletmesine olanak tanıyacak. Mevcut durumdaki telefonların başarısı göz önüne alındığında bu yeni haber pek de sürpriz olmasa gerek.

Samsung ve Huawei bir oldu Bütçe dostu katlanabilir telefon üretecekler

Ancak Samsung ve Huawei'nin imzaladığı modeller 2024'ü işaret ediyor. Ek olarak, bu modellerin maliyeti yaklaşık olarak 500 dolardır ya da daha azdır. Söz konusu telefonların teknik detayları hala bilinmiyor. Ancak Samsung'un bu alanda özellikle FE (Fan Edition) markasına yönelmesi mümkün. Niketim bunu daha önceki bir raporunda doğruladı. Bu bağlamda orta sınıftaki rekabetin katlanabilir akıllı telefonlara da yayılmasını bekleyebiliriz. Ancak bu biraz zaman alacaktır.

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