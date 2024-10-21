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Sanayi ve Teknolojide Türkiye'nin 22 Yılındaki Gelişimi

Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemelerini Gebze Teknik Üniversitesi'nde açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:03
Sanayi ve Teknolojide Türkiye'nin 22 Yılındaki Gelişimi

Akademik Yılı Açılışı ve Teknoloji Vizyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi'nin Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son 22 yılda güçlü bir araştırma geliştirme ekosistemi kurduğunu açıkladı. Bakan Kacır, bu süreçte Türkiye’de AR-GE çalışanlarının sayısının 300 bine yaklaştığını belirtti.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Yerli Üretim

Kacır, Türkiye'nin yenilikçi adımlarının ve sanayi politikasının detaylarını paylaşarak, Milli Teknoloji Hamlesi'nin kritik teknolojilerde bağımsız olmanın yolu olduğunu vurguladı. "Yüksek ürün ve sistemleri kendi olanaklarımızla geliştirmek, tam bağımsızlığı ve ekonomik refahı beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı.

Başarılar ve İhracat Rakamları

Bakan Kacır, Türkiye'nin askeri insansız hava araçları konusunda lider konumda olduğunu, beyaz eşya ve güneş paneli üretiminde Avrupa'da önde geldiğini açıkladı. Ayrıca, 35 milyar dolarlık otomotiv ve 30 milyar dolarlık kimya ihracatı rakamlarıyla Türkiye’nin, katma değerli ürünlerde iddialı bir ülke olduğunu dile getirdi.

Gelecek Vizyonu: Teknogirişimler ve İşbirlikleri

Kacır, Türkiye'nin milyar dolarlık teknoloji girişimlerine sahip olduğunu, 2030 yılına kadar 100 bin teknogirişim hedeflediklerini belirtti. Bakan, üniversite ve sanayi işbirliklerini güçlendirerek, AR-GE çalışmalarını teşvik etmenin önemini vurguladı.

Uzay Programı Hedefleri

Kacır, Türkiye’nin uzay projeleri hakkında bilgiler verirken, yörünge operasyonları konusunda sağlanan deneyimlerin de Milli Uzay Programı hedeflerini destekleyeceğini belirtti. Türksat 6A’nın özelliklerinden bahsederek, 380 bin kilometre uzaklıktaki aya göndereceği roketler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Törenin Ardındaki Anlam

Konuşmaların ardından Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Bakan Kacır’a üniversite-sanayi işbirliği ile geliştirilen topraksız akıllı bahçe ürünü hediye etti. Törene ayrıca, Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü ve diğer yetkililerin katılımı dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Akademik Yılı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Akademik Yılı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

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