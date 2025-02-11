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Santorini Yanardağı'nda Olası Patlama Değerlendirildi

Ege Üniversitesi akademisyenleri, Santorini Yanardağı'nda olası patlamanın etkilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:16
Santorini Yanardağı'nda Olası Patlama Değerlendirildi

Olası Patlamanın Etkileri Değerlendirildi

Ege Üniversitesi akademisyenleri, Santorini Yanardağı'nda muhtemel bir patlamanın sonuçlarını ve etkilerini değerlendirdi. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nezih Aytaçlar, tarihi patlamaların sonuçları üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Palyatif Patlama ve Tarihi Etkileri

Aytaçlar, Santorini Yanardağı'nın 3650 yıl önce yaşanan büyük bir patlamayla tarihi seyrini değiştirdiğini belirtti. "Adanın yuvarlak yapısı bu patlama sonucunda büyük ölçüde tahrip oldu ve günümüzdeki C şeklini aldı," dedi. Patlamanın ardından meydana gelen tsunami etkileri üzerine de bilgiler veren Aytaçlar, "Çeşme'deki Bağlararası Höyüğü'nde bulunan tsunami kalıntıları, bu felaketin izlerini göstermektedir," şeklinde konuştu.

İklim Krizi Tehlikesi

Aytaçlar, Santorini'de gerçekleşecek gelecekteki bir patlamanın yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde önemli sonuçları olabileceğini vurguladı. Eski patlama döneminde kutuplardaki buzulların erimesi ve tarım arazilerinin etkilenmesi gibi durumların yaşandığını hatırlatan Aytaçlar, "Benzer bir senaryo yaşanırsa, iklimsel krizin kaçınılmaz hale geleceği söylenebilir," dedi.

Atmosferik Etkiler ve Magma Durumu

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Aylin Karadaş ise volkanik patlamaların atmosferik etkilerine dikkat çekerek, "Patlama sonrası salınan küller, havada uzun süre kalarak güneş ışınlarını engelleyebilir ve böylece sıcaklıkların düşmesine neden olabilir," dedi.

Karadaş, "Şu an Santorini'de bazı volkanik hareketler izlendiğini ancak yüzeye yakın magma hareketliliği gözlemlenmediğini" belirtti. Magmanın yaklaşık 5 kilometre derinlikte etkinlik gösterdiğinin altını çizen Karadaş, "Şiddetli bir volkanik patlama olması için magmanın yüzeye yükselmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesinden akademisyenler, Santorini Yanardağı'nda olası bir patlamanın etkilerine...

Ege Üniversitesinden akademisyenler, Santorini Yanardağı'nda olası bir patlamanın etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nezih Aytaçlar (fotoğrafta), Santorini'de geçmişte yaşanan büyük patlamanın bölgedeki etkilerine dikkat çekti.

Ege Üniversitesinden akademisyenler, Santorini Yanardağı'nda olası bir patlamanın etkilerine...

Ege Üniversitesinden akademisyenler, Santorini Yanardağı'nda olası bir patlamanın etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nezih Aytaçlar (fotoğrafta), Santorini'de geçmişte yaşanan büyük patlamanın bölgedeki etkilerine dikkat çekti.

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