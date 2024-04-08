Şarjı bitmeyen telefon Türkiye pazarına geliyor!

Oukitel, dayanıklılık ve yüksek performansı ile Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Oukitel’in hem dayanıklılık hem de yüksek performans alanında büyük beğeni toplaması bekleniyor. Yeni modeli WP35 ile teknoloji dünyasına iddialı bir girişe imzasını atan marka, cihazla birlikte 11.000 mAh’lik devasa bir batarak kapasitesini getiriyor. İşte ses getirecek olan o yeni orta segment akıllı telefon Okitel WP35!

64 MP kamera, devasa batarya kapasitesi!

Ortaya çıkan yeni haberlerde 2024’ün başlarında WP33 Pro modelini piyasaya süren Oukitel’in, Mayıs ortasında WP5 modelininin lansmanını yapacağı öğrenildi. Ortaya çıkan detaylarda fiyat ve görseller de ye alırken, orta segment akıllı telefonun Türkiye pazarına da giriş yapması bekleniyor. 64 MP kamerası ve 11.000 mAh’lik dev bataryaya sahip olan cihaz, telefonunu her koşulda yanında isteyen dış mekan sporcularının vazgeçilmezi olacağa benziyor! Çünkü bu cihazın şarjı adeta bitmiyor!





Uzun süreli kullanıma uygun olan cihaz, sadece günlük kullanım değil, aynı zamanda kamp ya da doğa yürüyüşü yapmayı seven sporculara güvenilir bir yardımcı olarak da görev yapıyor.

Güçlü yonga seti ve FullHD+ ekran!

Orta segment akıllı cihazlar üreten ve Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Oukitel’in Mayıs ayında piyasaya sürmeyi planladığı yeni modeli WP35, Android 14 işletim sistemini kullanıyor olacak. Dimensity 6100+ yonga setiyle güçlendirilmiş cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Ayrıca depolama alanı 2 TB’ye kadar genişletilebilirken, 6.6 inç FullHD+ ekranla birlikte önce 32 MP arkada da 64 MP kamera bulunacak.