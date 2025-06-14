DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.079.720,32 0,41%

Savunma Sanayisindeki Başarı, Türk Girişimcileri Öne Çıkarıyor

Savunma sanayisindeki başarı, Türk girişimcilerin uluslararası alanda daha fazla ilgi görmesini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 11:29
Savunma Sanayisindeki Başarı, Türk Girişimcileri Öne Çıkarıyor

Türk Girişimciler İçin Yeni Ufuklar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, savunma sanayisinde elde edilen başarının Türkiye'deki diğer sektörlere de yansıtılması gerektiğine dikkat çekti.

VivaTech 2025'te Tanıtım

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen VivaTech 2025, Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Bu yıl 9. kez gerçekleştirilen etkinlikte, Turcorn Lounge ile Türk girişimleri tanıtılıyor.

Turcorn 100 Programı ile Hedef 100

Uzun, Türkiye'de şu anda 6 adet Turcorn (unicorn) bulunduğunu belirtirken, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde bu sayının 100'e çıkarılması hedeflendiğini söyledi. Bu amaca ulaşmak için Turcorn 100 Programını başlattıklarını vurguladı.

Bu programla, girişimlere yatırımcılarla buluşturma, hızlandırma programları ve eğitim gibi destekler sunarak, unicorn olma potansiyeli taşıyan şirketlerin yanlarında olduklarını belirten Uzun, "Amacımız, girişimlerin Turcorn olma süreçlerini hızlandırmak" ifadelerini kullandı.

Turcorn Lounge: Bir Tanıtım İmkanları Merkezi

Uzun, Turcorn Lounge'ın amacının katılımcı girişimlerin etkinliklerde potansiyel müşterileri ve yatırımcılarıyla tanışmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Girişimler, burada konforlu bir ortamda Türk mutfağının lezzetleri ile etkileyici bir tanıtım yapma fırsatına sahip olacaklar" dedi.

Tech Visa İle Nitelikli Göçü Desteklemek

Uzun, ayrıca Tech Visa programının da önemine değinerek, yabancı yeteneklerin Türkiye'ye kazandırılması amacıyla çalışma izni sürecinin 15 güne indirildiğini açıkladı. Sağlık hizmetlerinden faydalanma ve Teknopark imkanlarının da sağlandığını belirten Uzun, "Buradaki temel amacımız nitelikli göçü sağlamak" dedi.

Başarıyı Diğer Sektörlere Yansıtmak

Türkiye'nin savunma sanayisinde kazandığı başarıların diğer sektörlere de aktarılması gerektiğini ifade eden Uzun, insansız hava araçları alanındaki dünya pazarındaki konumumuzu vurgulayarak, bu başarı hikayesinin tüm sektörel tanıtımlara ilham vermesini sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup...

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup...

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zeka Destekli Sistem ile Güneş Enerji Santrallerindeki Arızalar Hızla Tespit Edilecek
2
ESOGÜ Öğrencileri, Elektrikli Araçlarıyla TEKNOFEST'te Birinciliği Hedefliyor
3
Disney, Fortnite ile bir 'eğlence evreni' inşa etmek için Epic Games'ten 1,5 milyar dolarlık hisse aldı!
4
Işık Mikroskobu ile Gözle Görülmeyen Canlıları Nasıl Gözlemleyebiliriz?
5
Savunma Sanayisindeki Başarı, Türk Girişimcileri Öne Çıkarıyor
6
Nanomik, Doğal Pestisitler ile Tarımda Devrim Yaratan Geliştirmeler Yapıyor
7
Türk Savunma Sanayisi Endonezya'da Etkisini Artırıyor

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi