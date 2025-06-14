Savunma Sanayisindeki Başarı, Türk Girişimcileri Öne Çıkarıyor

Türk Girişimciler İçin Yeni Ufuklar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, savunma sanayisinde elde edilen başarının Türkiye'deki diğer sektörlere de yansıtılması gerektiğine dikkat çekti.

VivaTech 2025'te Tanıtım

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen VivaTech 2025, Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Bu yıl 9. kez gerçekleştirilen etkinlikte, Turcorn Lounge ile Türk girişimleri tanıtılıyor.

Turcorn 100 Programı ile Hedef 100

Uzun, Türkiye'de şu anda 6 adet Turcorn (unicorn) bulunduğunu belirtirken, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde bu sayının 100'e çıkarılması hedeflendiğini söyledi. Bu amaca ulaşmak için Turcorn 100 Programını başlattıklarını vurguladı.

Bu programla, girişimlere yatırımcılarla buluşturma, hızlandırma programları ve eğitim gibi destekler sunarak, unicorn olma potansiyeli taşıyan şirketlerin yanlarında olduklarını belirten Uzun, "Amacımız, girişimlerin Turcorn olma süreçlerini hızlandırmak" ifadelerini kullandı.

Turcorn Lounge: Bir Tanıtım İmkanları Merkezi

Uzun, Turcorn Lounge'ın amacının katılımcı girişimlerin etkinliklerde potansiyel müşterileri ve yatırımcılarıyla tanışmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Girişimler, burada konforlu bir ortamda Türk mutfağının lezzetleri ile etkileyici bir tanıtım yapma fırsatına sahip olacaklar" dedi.

Tech Visa İle Nitelikli Göçü Desteklemek

Uzun, ayrıca Tech Visa programının da önemine değinerek, yabancı yeteneklerin Türkiye'ye kazandırılması amacıyla çalışma izni sürecinin 15 güne indirildiğini açıkladı. Sağlık hizmetlerinden faydalanma ve Teknopark imkanlarının da sağlandığını belirten Uzun, "Buradaki temel amacımız nitelikli göçü sağlamak" dedi.

Başarıyı Diğer Sektörlere Yansıtmak

Türkiye'nin savunma sanayisinde kazandığı başarıların diğer sektörlere de aktarılması gerektiğini ifade eden Uzun, insansız hava araçları alanındaki dünya pazarındaki konumumuzu vurgulayarak, bu başarı hikayesinin tüm sektörel tanıtımlara ilham vermesini sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.