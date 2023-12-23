Siber saldırılar 2024’te yapay zekâ yardımıyla mı yapılacak?

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketlerinden IBM, yapay zekâ konusunda yeni bir iddia ortaya attı. IBM, gelecek yıldan itibaren gerçekleşecek siber saldırıların yapay zekâ yardımıyla yapılabileceğini öngördü.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre IBM, saldırganların 2024 yılında cephaneliklerini üretken yapay zekâ ile güçlendireceklerini ve saldırı geleneklerini yeni ve daha ölümcül bir seviyeye taşıyacaklarını öngörüyor. IBM'in tahminlerine göre yeni yıl, saldırganların sahte ve çalıntı ayrıcalıklı erişim kimlik bilgileriyle ağları tehlikeye atmasıyla yeni bir aldatma ve kimlik istismarı çağının başlangıcına işaret ediyor.





YAPAY ZEKÂYLA EN SAVUNMASIZ BOŞLUKLAR YAKALANIYOR

Gartner'a göre, güvenlik başarısızlıklarının yüzde 75’i, ayrıcalıklı erişim kimlik bilgileri ve bunlarla ilişkili kimliklerin güvenli bir şekilde yönetilmemesinden kaynaklanıyor. Bu oran sadece 3 yıl önce yüzde 50'ydi.

Unit 42'nin Bulut Tehdit Raporu, 200'den fazla kuruluştan 18 bin bulut hesabında analiz edilen kimliklerin yüzde 99'unda en az bir yanlış yapılandırma olduğunu ve bunun da Kimlik Erişim Yönetimi (IAM) korumasındaki boşlukları gösterdiğini ortaya koydu.

Saldırganlar, tehdit alanlarında en savunmasız boşlukların nerede olduğunu biliyor ve bunlardan yararlanmanın yeni yollarını bulmak için yapay zekâyı kullanıyor. IBM, saldırı stratejilerinin daha çok boyutlu bir yaklaşım benimseyeceğini ve yapay zekâ kullanılarak oluşturulan daha karmaşık sosyal mühendislik taktiklerinin başı çekeceğini düşünüyor.