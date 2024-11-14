Silahlı Robot Köpek "Bars" Uluslararası Keskin Nişancı Yarışmasında Başarı Gösterdi

Türk Savunma Sanayiinden Çarpıcı Gelişme

Türk savunma sanayisinin robotik ve ileri teknoloji alanındaki yeteneklerini sergileyen silahlı robot köpek "Bars", İzmir'de düzenlenen uluslararası keskin nişancı yarışmasında milli piyade tüfekleri ile dikkat çekici atışlar gerçekleştirdi.

Yarışma Detayları

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması, İzmir'in Foça ilçesinde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda devam ediyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden 40 ekip, bu prestijli organizasyona katıldı.

Bars'ın Performansı

Quad Robotics ve Savhatek işbirliği ile geliştirilen Bars, MPT-55 ve MPT-76 milli piyade tüfekleri ile 250-600 metre arasındaki mesafelerde yüksek doğrulukta atışlar gerçekleştirdi. Elektro-optik hedef tespiti ve balistik hesaplama özellikleri sayesinde, hedeflere hızlıca angaje olarak isabetli atışlar yaptı ve bu performans, ulusal ve uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekti.

Geleceğe Dair Planlar

Quad Robotics Kurucusu Uğur Coşkun, robotik silahlı sistemlerin gün geçtikçe geliştiğini ve savaş alanlarında daha fazla yer bulduğunu belirtti. "Bars" projesinin testlerinin tamamlandığını ve gelecekte otonom bir arazi aracına entegre edilerek daha kapsamlı bir sistem haline getirileceğini ifade etti.

Coşkun, "Bars üzerindeki silah kulesi sayesinde bir insana göre yüksek doğrulukta atışlar yapılabiliyor. Bu durum, sahada güçlü bir caydırıcılık sağlıyor. Yarışma süresince silah sistemimizin doğruluğunu uluslararası gözlemcilere kanıtlama fırsatı bulduk." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.