Sivas'ta Kızılötesi Lens Üretimi Başladı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Kızılötesi Lens Üretimi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ASELSAN işbirliğiyle gerçekleştirilen kızılötesi lens üretim sürecini başlattı. Yapılan lensler, savunma sanayisinde yer alacak ve özellikle dürbünlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

İlk Lensler Teslim Edildi

Optik Kaplama Merkezi Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Doğan, lenslerin üretim süreci hakkında bilgi vererek, "Üretilen ilk lenslerin ASELSAN'a teslim edildiğini" söyledi. Merkezin bu yıl faaliyet göstermeye başladığını belirtirken, savunma sektöründeki şirketlerle sürekli işbirliği içinde olduklarının altını çizdi.

Termal Görüntüleme Sistemi

Doğan, lenslerin ana konfigürasyonunun termal bölge üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, "İlk etapta lenslerimizin üretimi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kalite kontrol süreçlerinden geçtikten sonra lensler, dürbünlerin içerisine yerleştirildi," dedi. Ayrıca, lenslerin özellikle termal görüntüleme sistemlerinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

Özel Üretim Tarihçesi

Üretim aşamasında farklı kızılötesi bölgelerin kullanılabildiğini aktaran Doğan, "3-5-8-12 mikron aralığında köşe bölgelerinde insan sıcaklığı ve yüksek sıcaklıklara göre ayarlanmış sistemler bulunmaktadır. İhtiyaç doğrultusunda kapsamlı üretim yapabiliyoruz," şeklinde konuştu.

ASELSAN İle Yüksek İşbirliği

ASELSAN’ın ürettiği lenslerin, yüksek hassasiyet gerektiren sistemlere entegre edildiğini belirten Doğan, "Bu lenslerin bir kısmı, CAT sistemleri ve diğer projelerde de kullanılmaktadır. Bu sayede, ASELSAN'ın üretmiş olduğu yerli ürünlere yerli optikleri entegre ederek %100 yerli hale getirmiş oluyoruz" dedi.

Ar-Ge ve Destek Çalışmaları

Birebir seri üretim yapılmadığını ancak cihazların seri üretime uygun olduğunu ifade eden Doğan, "Burada hedefimiz, ASELSAN’ın üretimi gerçekleştiremediği ya da Ar-Ge aşamasında destek olabileceğimiz yeni ürünler geliştirmek. Elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz," şeklinde sözlerini tamamladı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ASELSAN iş birliğinde ürettiği kızılötesi lensler, savunma sanayisindeki dürbünlerde kullanılacak. Üniversitenin Optik Kaplama Merkezi ile ASELSAN Hassas Optik birlikte proje yürütüyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ASELSAN iş birliğinde ürettiği kızılötesi lensler, savunma sanayisindeki dürbünlerde kullanılacak. Üniversitenin Optik Kaplama Merkezi ile ASELSAN Hassas Optik birlikte proje yürütüyor.