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Snapdragon 8s Gen 3'le gelecek ilk akıllı telefonlar belli oldu

91mobiles’in yayınladığı analize göre, Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi taşıyacak olan ilk akıllı telefon modelleri artık gün yüzüne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 12:47
Snapdragon 8s Gen 3'le gelecek ilk akıllı telefonlar belli oldu

Qualcomm, mobil işlemci pazarının öncülerinden biri olarak, yakın zamanda yapay zeka kabiliyetleri ve 5G teknolojisindeki ilerlemelerle dikkat çeken yeni işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3’ü piyasaya sürdü. Bu yenilikçi işlemcinin gücünden yararlanacak olan ilk akıllı telefonlar, teknoloji meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. İşte, Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili ilk telefon modelleri!

91mobiles’in yayınladığı son rapora göre, Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisini barındıracak ilk telefon modelleri Xiaomi Civi 4 Pro ve IQOO Z9 olarak belirlendi. Bu cihazları takiben, adları henüz açıklanmamış olan Realme, Honor ve Redmi markalarına ait yeni telefonlar da aynı işlemciyi kullanarak piyasaya sürülecek.

Qualcomm’un yeni Snapdragon 8s Gen 3 çipi, 4 nanometrelik üretim teknolojisi kullanılarak geliştirildi. Bu çip; bir adet 3.0 GHz hızında ARM Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdeğine sahip. Ayrıca, Adreno GPU’yu da bünyesinde barındırıyor. Bu güçlü yonga seti, gelişmiş yapay zeka kabiliyetleri sayesinde, metin ve görsel işleme alanlarında yeni imkanlar sunuyor. Ayrıca, Google’ın Gemini Nano ve Llama 2 gibi yeni nesil programlama dillerini destekleyecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Snapdragon 8s Gen 3 teknik özellikleri;

Snapdragon 8s Gen 3

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