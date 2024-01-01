Sony COO’su Neal Manowitz, 2024 için en çok deep fake yöntemiyle üretilen sahte görsellerden korkuyor!

Sony COO’su Neal Manowitz, yapay zekâ teknolojisine ilişkin yaptığı açıklamada yeni yıl için en çok deep fake yöntemiyle oluşturulan sahte görsellerden korktuğunu açıkladı.

Sony COO’su Neal Manowitz, 2024 için en çok deep fake yöntemiyle üretilen sahte görsellerden korkuyor!
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Manowitz, birçok üst düzey yönetici gibi bu yıl yapay zekâya odaklandı. Yapay zekâya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manowitz, "Gördüğümüz heyecan ve harika bir fırsat var. Fakat aynı zamanda bilinmeyene karşı bir korku da var. Nasıl daha yaratıcı olabileceğimize dair bir fırsat var. ‘Bu yapay zekâyı, bu inanılmaz aracı nasıl kullanacağız?’ Ancak bunun tam tersi de Acaba benim yerimi alacak mı?’ korkusu” dedi.

Manowitz, yeni yıl için ürünleri ve teknolojileri yaratıcıların ellerine teslim etmekten ve hayal gücünün ötesine geçecek gelişmelerin yaşanmasından büyük heyecan duyduğunu söyledi.

yapay zeka

“SAHTE GÖRSELLER BENİ ÇOK TEDİRGİN EDİYOR”

Yapay zekâ teknolojisine ilişkin tedirgin olduğu konuların olduğunu da söyleyen Manowitz, bunları şu şekilde açıkladı: “Yapay zekâ yaratıcıları güçlendiriyor. Örneğin, insanları tanımlamak için yapay zekâ kullanıyoruz. Böylece daha iyi otomatik odaklama yapabiliyor ve kamerayı insanlar için daha kolay kullanılır hale getirebiliyoruz. Doğal olarak, yapay zekâyı yaratıcılar için bir araç olarak nasıl kullanabileceğimizi ve onların haklarını nasıl koruyabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun tam tersi bir durumdan, yani bu teknolojinin kötü amaçlarla kullanılmasından endişe duyuyorum.

Görüntülerde üretken yapay zekâ buna bir örnek. Bu durum, içerik üreticilerini daha yaratıcı olma konusunda güçlendiriyor. Fakat aynı zamanda deep fake yöntemiyle oluşturulan görüntülerin manipüle edilmesi ve yanlış yorumlanması riskini de taşıyor. İçeriğin kaynağını doğrulamak için sektörle birlikte kamera içi orijinallik teknolojisi üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

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