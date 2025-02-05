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Sosyal Medya Kullanımı: Özgürlük Heykeli Boyutunda Ekran Kaydırması

Sosyal medya kullanıcıları, günde ortalama 93 metre uzunluğunda ekran kaydırıyor; bu durum indekslenebilir bağımlılığı artırıyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:17
Sosyal Medya Kullanımı: Özgürlük Heykeli Boyutunda Ekran Kaydırması

Sosyal medya bağımlılığı hızla artış gösterirken, kullanıcılar günde ortalama 93 metre yüksekliğinde ekran kaydırması yaparak, Özgürlük Heykeli'nin boyutlarına yaklaşıyor. Bu ilginç veri, AA muhabirinin derlediği bilgilere dayanıyor.

Araştırmalar, sosyal medya platformlarının kişileri uygulamalarda daha uzun süre tutmak için geliştirdiği bağımlılık yapıcı algoritmaların etkisiyle kullanıcıların harcadığı zamanın arttığını gösteriyor. Kullanıcılar, çekici içeriklerin yanında platformların sunduğu kişiselleştirilmiş içeriklerle her geçen yıl daha fazla zaman geçirmekte.

Özellikle Avustralya gibi birçok ülke, 16 yaş altı kişilerin sosyal medyadan uzaklaştırılması için yasal adımlar atmaya başladı. Dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan social media kullanırken, ortalama bir kullanıcı günde yaklaşık 2,5 saat çevrimiçi kalıyor.

İlginç bir diğer nokta ise, sosyal medya kullanıcılarının gün içerisinde tahmini olarak 300 fit (yaklaşık 90 metre) haber akışı kaydırması. Kullanıcıların bu kadar zaman harcamasının nedeni başta Meta, TikTok ve X gibi sosyal medya platformlarının sürekli geliştirdiği algoritmaların etkisi. Bu algoritmalar, davranışsal verileri kullanarak kullanıcıları bağımlı hale getirecek içeriklere yönlendiriyor.

Bu durum, dopamin salgılatan içeriklere maruz kalma ile pekişerek, kullanıcıların sosyal medya platformlarıyla olan bağlantısını koparmalarını zorlaştırıyor.

Öte yandan, dikkat süresinin de giderek düştüğüne dikkat çekiliyor. 2000’de yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir insan 12 saniye boyunca yaptığı işe odaklanabilirken, 2013’te Microsoft tarafından gerçekleştirilen bir araştırma bu sürenin 8 saniyeye kadar düştüğünü ortaya koyuyor. Bu veri, insanların odaklanma süresinin 9 saniye olarak ölçülen Japon balıklarından daha kısa olduğunu gösteriyor.

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