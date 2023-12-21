Sosyal medyada hesabı olanlar hep aynı tuzağa düşüyor!

İnstagram üzerinden sosyal medyadan çekiliş haberleri yayınlanırken şikayet almaya başladıkları ifade edilirken Köse, dolandırıcıların oyunlarına düşülmemesi için uyarılarda bulundu. İşte Köse'den dikkat çeken açıklamalar haberimizde yer almaktadır.

TÜKETİCİLER KİŞİSEL VERİLERİNİ YAYINLADI

İnstagram sayfası üzerinden telefon çekilişleri son zamanlarda sıklık gösterirken sözde çekilişilerine katılım sağlanmasıyla dolandırıcılık haberleri çoğaldı. Tüketiciler önce çekilişe katılım adı altında dolandırıcı kişiler telefon numarası, adresleri gibi kişisel verileri paylaşılırken dolandırıcılar tarafından çekilişi kazandınız ifadeleri kullanılarak kargo ücreti, sigorta bedeli ve kayıt ücretleri temin ediliyor.





Şerife Köse, hukuk üzerinde aykırı olarak kişisel veriler ele geçirilirken tehdit unsurları oluşturulmasıyla Türk Ceza Kanunu'na göre suç tüketici bu kişilere şikayet hakkı tanıdığını belirtti. İcra ve İflas Kanunumuzca düzenlenmesi üzerinden İcra Müdürlükleri aracılığıyla yapılan işlemler üzerinden alacaklı olduğunu iddia eden kişi ya da kurumun resmi olarak kendi verilerini paylaşması ayrıca alacak dayanağını da belirtmesi gerekiyor. Doğal olarak bu işi “dolandırma” kastıyla yapan hiç kimse kimliğini istemediğinden ötürü icra yapılmasıyla mümkün olmadığı bilgisi verildi.

TÜKETİCİLER VAKİT KAYBETMEDEN EMNİYET BİRİMLERİ

Köse, yaşanılan durumlar üzerinde tüketicilerin vakit kaybetmeden emniyet birimleri üzerinden başvuruda bulunarak avukatların hukuki destek almasıyla süreç takibi ele alınır. Dernek üzerinde adına tüketicilerin haklarını korumak ve yaşanılan olumsuzlukları azaltmak adına çaba sarf edildiğinin altını çizdi. En önemlisi olarak bilinçli bir tüketici olurken bedavaya alınmasının mümkün olmadığı bildirilerek kaynak üzerinden bilinmeyen uygulamalara giriş yapılmaması gerektiğini belirtti.