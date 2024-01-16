Sosyal medyada viral olan tişört katlayan Tesla robot videosunun sahte olduğu iddia edildi!

X'te paylaşılan kısa bir videoda, Tesla robotu yardım almadan siyah bir tişörtü yavaş bir şekilde katlıyor. Musk, video için basit bir şekilde, "Optimus bir tişört katlıyor" dedi. Yaklaşık yarım saat sonra, aslında bunu göründüğü gibi olmadığını söyleyerek bu gönderiyi izledi.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, Elon Musk, Tesla'nın Optimus robotunun bir tişörtü katladığını gösteren bir videonun henüz mümkün olmadığını itiraf etti. Bu nedenle, bazı kullanıcılar, videonun nasıl oluşturulduğunu merak etti.

Musk, daha öncesinde Tesla'nın Optimus robotunun yoga esnemeleri, çömelme ve bunun yanı sıra, yumurta toplama gibi görevleri yerine getirdiği videoları paylaşmıştı. Robotu 2021’de duyurmuş ve Tesla'nın sürücüsüz araçlarına güç veren aynı yapay zekâ teknolojisini kullanacağını açıklamıştı.

Fakat bu defa, Meta'nın X'e yeni sosyal medya rakibi olan X ve Threads'teki kullanıcılar videoyu detaylıca incelemekte gecikmedi ve pek çok kullanıcı Musk ve Tesla'yı gösterilen eylemi taklit etmekle suçladı.





VİDEO BİLGİSAYARDA MI ÜRETİLDİ?

Ünlü YouTuber Marques Brownlee, Musk'tan gösterilenin gerçek bir video olup olmadığını belirtmesini istedi ve videonun bilgisayar tarafından üretilmiş olma ihtimalini vurguladı. Ancak Musk, YouTuber’ın bu iddialara cevap vermedi.

Threads'te bir kullanıcı, robotun katladığı tişörtün zaman zaman kendi kendine hareket ettiğini gösteren videonun ağır çekim bir versiyonunu yayınlayarak gerçekten de bilgisayar üretimi olduğuna dair kanıtlar olduğunu savundu.

Bazı kullanıcılar ise, videonun en sağında, eldivenli bir elin bir kısmının, Tesla robotunun hareketlerini taklit ediyor gibi görünen çerçeveye kısa bir süre girip çıkarken görülebildiğini belirtti.

Öte yandan, pek çok Musk hayranı da X'te milyarderi robotik çabasında desteklemek için harekete geçti. Musk ile sohbetlere ev sahipliği yapan podcaster Lex Friedman, gönderiye "İnanılmaz iş" diye yanıt verdi.

İŞTE O VİDEO