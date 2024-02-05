Kripto madenciliği ABD’deki elektrik tüketiminin yüzde 2,3'ünü oluşturuyor!

2021'de Çin'de yaşanan baskının ardından ABD'de kripto madenciliği patlama yaptı ve Enerji Bilgi İdaresi'ne göre şu anda ülkenin toplam enerji tüketiminin yüzde 2,3'ünden sorumlu olabileceği belirtildi.

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) perşembe günü ülke genelindeki kripto madenciliği faaliyetlerini ve bunların elektrik şebekesi üzerindeki etkilerini inceleyen bir analiz yayınladı. EIA, tahminlerinde hem 'yukarıdan aşağıya' hem de 'aşağıdan yukarıya' yaklaşımlarını kullandı. Cambridge Alternatif Finans Merkezi'nin (CCAF) yerel ve küresel düzeydeki madencilik faaliyetlerine ilişkin tahminlerinden elde edilen verileri kullandıkları için yukarıdan aşağıya ve bilinen madencilik operatörlerine doğrudan giderek ve enerji kullanımları hakkında bilgi alarak aşağıdan yukarıya yaklaşımları kullanılıyor.





BAŞLI BAŞINA BİR DEVLET

Yukarıdan aşağıya yaklaşım, birkaç varsayıma dayandığı için oldukça geniş bir aralık ortaya koyuyor. İlk olarak, yöntem toplam küresel kullanım için Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi (CBECI) verilerine bakıyor. Bu yöntem, tahmini bir aralık veriyor. Çünkü elektrik tüketimi tutarlı olmuyor. Maksimum karlı kalabilmek için yerel fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak artıyor veya azalıyor. Bu nedenle, toplam elektrik kullanımı üst ve alt teorik sınırlar olarak veriliyor. Bu sınırlar, daha sonra CCAF'ın yüzde 38 olarak belirlediği ABD'nin kripto madenciliği pazarındaki mevcut payı ile birleştiriliyor. Bu veri noktaları birleştirildiğinde yüzde 0,6 ila yüzde 2,3 aralığı ortaya çıkmıyor.

Aşağıdan yukarıya yaklaşım da benzer bir rakam veriyor. EIA, ABD genelinde bilinen 137 maden işletmecisini belirlemek ve bunlarla iletişime geçmek için elindeki verileri kullandı ve bunlardan 101'i sorularına yanıt verdi. Bu yanıtlar maksimum üretim için 10 bin 275 megawatt'a (MW) ulaşan rakamlar verdi. Bu rakamı alıp ABD'nin yıllık ortalama 450 bin MW'lık kullanımıyla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 2,3'lük bir oran elde ediliyor.

Bu oranın Utah eyaletinin elektrik tüketimine eşit olduğu ve bu nedenle enerji tüketimi açısından kripto para madenciliğinin başlı başına bir devlet olduğu ifade ediliyor.