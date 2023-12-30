SpaceX’ten rekor! Üç saat arayla iki roket fırlattı!

SpaceX, Florida'dan yörüngeye üç saat arayla iki roket gönderdi. Bunlardan biri, ABD ordusuna ait X-37B uzay uçağını taşıyan ve ticari hizmet veren dünyanın en güçlü roketi olan Falcon Heavy, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasından Türkiye saati ile (TSİ) 08:07'de fırlatıldı. Üç saatten kısa bir süre sonra ise TSİ 11:01'de SpaceX'in güçlü Falcon 9 fırlatıcısı, 23 Starlink İnternet uydusundan oluşan bir yük ile birkaç mil güneyden fırlatıldı. Şirket, bu iki fırlatma işlemiyle beraber bir rekora imza atarak üç saat arayla iki roket fırlatmış oldu.





2023’TE TOPLAM 98 ROKET FIRLATILDI

Falcon Heavy'nin iki yan iticisi ve Falcon 9'un ilk aşaması yeniden kullanılmak üzere Dünya'ya geri indi. Bunlar SpaceX'in 2023 yılındaki son fırlatışlarıydı. SpaceX, yılı 91 Falcon 9, 5 Falcon Heavy roketi ve dev yeni Super Heavy-Starship roketinin iki test fırlatması dahil olmak üzere toplam 98 uçuşla tamamladı. Bu uçuşlar Florida, Kaliforniya ve Teksas'taki 4 fırlatma rampasına yayıldı.

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, şirketin 2022'de 61 olan bir önceki rekorunu bu yıl 100 fırlatma olarak belirledi. Bir süre için SpaceX bu hedefe ulaşma yolunda ilerliyor gibi göründü. Fakat kötü hava koşulları ve yılın son Falcon Heavy fırlatışında yaşanan teknik sorunlar şirketin 100 uçuşu gerçekleştirememesine neden oldu.