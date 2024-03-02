Spotify'ın bu özelliğini kullananlara kötü haber: Ücretli olacak

Spotify geçtiğimiz ay Türkiye'de abonelik fiyatlarını artırmıştı ancak yıllardır üzerinde çalıştığı bir özelliği nihayet kullanıcılarla tanıştırdı. Spotify, ABD'de olan tüm kullanıcıların sesli kitap özelliklerine ayrı bir abonelik ile erişebileceklerini duyurdu.

"Spotify ücretli aboneliklerle sesli kitap özellikleri sunuyor"

Sesli Kitap Erişimi ismiyle tanıtılan yeni bir abonelik, 15 saatlik sesli kitap dinlemeye olanak tanır. En düşük fiyatları sunan yeni aboneliğikle müzik ve podcast'leri de reklamsız dinleyebiliyorsunuz.





Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Spotify her türden ses tutkunlarına mümkün olan en iyi ürünleri sunmak için sürekli olarak yenilik yapıyor. Premium'da sesli kitapların kullanıma sunulmasından bu güne kadar sesli kitapların sayısında %45'lik bir artış gördük. Ücretsiz kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını gördüğümüz sesli kitap içerikleri ve etkileşimleri. Dinleyicilerimize daha fazla seçenek sunabilmek adına yeni üyelik planı sunuyoruz. Bugünden itibaren Sesli Kitap Erişim Katmanı, ülke çapındaki kitap severlere ayda 9,99 ABD doları karşılığında 200.000'den fazla başlıktan oluşmuş olan sesli kitap kataloğumuzdan 15 saatlik keyif sunuyor" denildi.

Bu özellik başlangıçta ABD'deki kullanıcılar için etkinleştirildi ancak yakında diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Amerika’da aylık 9,99 dolar iken ülkemizde 49,99 TL olacak.

İşte Spotify'ın ülkemizde sunduğu abonelikler ve fiyatlar:

Bireysel: 59,99 TL/ay

Öğrenci: 32,99 TL/ay

Duo: 79,99 TL/ay (2 premium hesap, aynı adreste yaşıyan)

Aile: 99,99 TL/ay