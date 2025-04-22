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SSB'den Yeni Tedarikçi Finansman Modeliyle Savunma Sanayisine Destek

SSB, yeni finansman modeliyle tedarikçilere güçlü destek sunuyor. 600 milyon avroluk kaynakla KOBİ'lere ve kurumsal firmalara yardım edilecek.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 18:40
SSB'den Yeni Tedarikçi Finansman Modeliyle Savunma Sanayisine Destek

Yeni Finansman Modeli ile Savunma Sanayisine Güçlü Destek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), tedarikçilerine yönelik yeni bir finansman destek modelini hayata geçirerek savunma sanayisini güçlendirmeyi amaçlıyor. SSB Başkanı Haluk Görgün, Kuveyt Türk Finansal Kiralama ve İşletme Finansmanı Programı Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başvuru İmkânları ve Proje Destekleri

Görgün'ün aktardığına göre, tedarikçilere sunulan bu yeni modelle finansal altyapıların güçlendirilmesi hedefleniyor. SSB, geçmişte başlattığı Kefalet Şirketleri ile Finansman Modeli ve Sipariş ve Sözleşmelere Dayalı Finansman Modeli ile başarılı uygulamalara imza attı. Bu programlara 900'den fazla firma başvurdu ve toplamda 5,7 milyar TL kaynak kullanıldı.

Milli Teknoloji Hamlesini Güçlendirecek

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan da Türkiye’nin yüksek teknoloji alanında küresel bir oyuncu olma hedefini destekleyen bu programın, örn.order sertifikalı firmalar başta olmak üzere, üreticilere makine ve teçhizat finansmanı sağlamada önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Program Kapsamı ve Başvuru Süreci

Yeni programda, toplamda 600 milyon avro kaynağın yer alacağı belirtildi. Bu kaynak; 500 milyon avro finansal kiralama ve 100 milyon avro işletme finansmanı olarak değerlendirilecek. Başvurular, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerinden alınabilecektir.

SSB'nin attığı bu stratejik adımlar, yalnızca sektörün bugünkü ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, gelecekteki büyüme ve gelişim hedeflerini de güvence altına almayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Kuveyt Türk Finansal Kiralama ve İşletme Finansmanı Programı Tanıtım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Kuveyt Türk Finansal Kiralama ve İşletme Finansmanı Programı Tanıtım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

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