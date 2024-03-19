Steam bir rekora daha imza attı

Dünya genelinde popülerliği her geçen gün artan oyun platformu Steam, büyüme trendine hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda kaydedilen başarılar, platformun gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Steam, on milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yaparak dijital oyun dünyasının önde gelen isimlerinden biri konumunda. Son iki haftada yaşanan gelişmeler ise bu lider konumu daha da pekiştirdi. İki hafta önce 34 milyon eş zamanlı kullanıcıyı aşan platform, hemen ardından bir sonraki hafta 35 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir başarı elde etmişti. Ancak dün akşam saatlerinde, Steam bir kez daha yeni bir rekora imza atarak kullanıcı tabanını genişletmeye devam etti.

Bu başarılar, Steam'in oyunseverler tarafından ne kadar tercih edildiğinin ve dijital oyun endüstrisinin ne denli büyük bir potansiyel taşıdığının bir göstergesi niteliğinde. Platformun sürekli olarak kendi rekorlarını yenilemesi, gelecekteki büyüme ve gelişim potansiyelini de gözler önüne seriyor.





STEAM'DE EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR BELLİ OLDU: İŞTE LİSTE!





Steam, Pazar günü Türkiye saati ile 17:00'da 36.354.393 eş zamanlı kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bu rakam, geçtiğimiz haftasonu kaydedilen 35.385.530 eş zamanlı oyuncu rekorunu geride bıraktı. Platformda bu sırada 11,5 milyon çevrimiçi kullanıcı bulunurken, geri kalan 25 milyon kullanıcının giriş yapmış veya boşta olduğu belirlendi.

Bu rekorun kırıldığı sırada en fazla kullanıcıya ulaşan oyun ise Counter-Strike 2 oldu. Son 24 saatte 1,4 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşan bu yapımı, sırasıyla Dota 2, PUBG, Apex Legends ve Helldivers 2 takip etti. Listenin son sıralarında ise Naraka: Bladepoint, Rainbow Six Siege, GTA 5 ve Baldur's Gate 3 yer aldı. Palworld ise bu hafta ilk kez 11. sıraya gerilemiş durumda.

Steam'de Tüm Zamanların En Çok Oynanan Oyunları listesinde ise önemli bir değişiklik olmadı. PUBG: BATTLEGROUNDS, 3,2 milyon eş zamanlı oyuncuyla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 2,1 milyon eş zamanlı oyuncuyla Palworld bulunuyor. Counter-Strike 2, Lost Ark ve DOTA 2 ise sırasıyla devam ediyor. Bir milyon eşzamanlı oyuncuya sahip olan son oyun Cyberpunk 2077 iken, ilk 10'da ayrıca Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate 3 yer alıyor.