Steam'de en çok satanlarda zirve değişti! O oyun efsane dönüş yaptı!

1. Counter-Strike 2 büyük bir geri dönüş yaparak birinci sırayı aldı!

Geçen hafta 4. sıraya gerilediği görülen Counter-Strike 2, bu hafta her zamanki yerini yeniden yakalayarak zirvedeki yerini almayı başardı.

2. PUBG: Battlegrounds en üstte yer alıyor!

Oynaması ücretsiz popüler battle royale oyununun bu hafta zirvedeki yerini Counter-Strike 2'ye kaptırdığı görülürken, ancak zirveden pek de uzakta olmadığı anlaşıldı. Yakında yeni güncellemeyle fantastik battle royale modunu ekleyecek olan PUBG: Battlegrounds, bu hafta Steam'deki en popüler oyunlardan biri.





3. The First Descendant haftanın en dikkat çeken oyunlarından biri!

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen ücretsiz oyun "The First Descendant", yayınlandıktan hemen sonra listelerin zirvesine yerleşti, göz alıcı grafikleri ve akıcı yapısı ile oyuncuların hafızasında yer etmeye devam ediyor.

Listenin geri kalanındaki oyunla şu şekilde:

Dota 2

Elden Ring

Once Human

Dead by Daylight

No Man's Sky

Warframe

Rust