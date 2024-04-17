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Steam’den büyük fırsat: Oyunlarda yüzde 85’e varan indirimler uygulanacak

Steam, kullanıcılar için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Oyun festivali için cazip indirim seçenekleri sunan Steam’de bu fırsatlar 22 Nisan’a kadar geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 16:31
Steam’den büyük fırsat: Oyunlarda yüzde 85’e varan indirimler uygulanacak

Steam 15 Nisan’da başlattığı ve 22 Nisan’da sona erecek olan FPS festivali için oyunculara dev fırsatlar sunuyor. Festival boyunca Steam kullanıcıları, hem indirimli şekilde oyun sahibi olabilecek, hem de bazı oyunların demolarını oynayabilecek. Farklı kategorilerdeki oyunlar için kullanıcılar, belirtilen tarihe kadar indirimli fırsatlar yararlanabilir ve demo oyunları oynayabilir.

22 Nisan saat 20.00’a kadar geçerli olacak oyunlar arasında, Fallout 4 ve 76, Tom Clancy's Rainbow, Resident Evil, Metro Exodus, Ready or Not, Arma 3, Back 4 Blood, Squad, Ultrakill gibi oyunlar yer alıyor. Bu oyunlarda yüzde 85’lere varan indirimler söz konusu olacak.

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