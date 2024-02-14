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Steam oyuncuları, 5.800 ₺ değerindeki beş oyunluk inanılmaz bir paketi 300 ₺'ye alabiliyor

Hangi oyunları alabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin

Yayın Tarihi: 14.02.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 18:35
Steam oyuncuları, 5.800 ₺ değerindeki beş oyunluk inanılmaz bir paketi 300 ₺'ye alabiliyor

Oyuncular şu anda inanılmaz bir fiyatla beş oyun içeren harika bir fırsatı yakalayabilirler.

Normalde 150 £ / 190 $ / 5.790 ₺ değerinde olan bu oyunları, bu fırsattan yararlanarak büyük bir miktar tasarruf edebilirsiniz.

oyun

Paket, Humble Bundle'ın Zihin Bükücü Başyapıtlar teklifine dayanmaktadır ve iki 80+ dereceli oyun içermektedir.

Bu fırsatın vurgusu, hem bireysel bulmacaları hem de çevrenizdeki bulmacalara dayalı bulmacaları içeren bir bulmaca oyunu olan The Witness.

Yayınlandığında geniş çapta övgü aldı, çünkü oyunculara yeni bir düşünme şekli sunuyordu.

The Witness, inceleme derleme sitesi Metacritic'te 88 puan aldı, çünkü insanlar kendi başlarına keşfetmeyi sevdiler.

Başka bir oyunu vurgulamak gerekirse, The Talos Principle, Metacritic'te 85 puan alarak büyük bir başarı elde etti.

The Talos Principle, bulmaca oluşturma açısından benzerdir, oldukça zorlu bulmacalar ve çevredeki felsefi sorularla doludur.

Tüm oyunlar Steam üzerinden kullanılabilir ve fiyat, kaç başlık almaya karar verdiğinize bağlı olarak değişir.

Ancak, iki yıldız oyunun da beş oyunlu pakette bulunduğunu belirtmek gerekir, bu yüzden bu seti almanızı öneriyoruz.

Her iki oyun seti de Şubat sonuna kadar mevcuttur, bu yüzden kararınızı vermek için hala biraz zamanınız var.

Sadece £7.83 / $10/ 310 ₺'ye mal olan beş oyunluk paket şunları içerir:

- Superliminal

- Manifold Garden

- The Pedestrian

- The Witness

- The Talos Principle

£11.75 / $15 / 450 ₺ karşılığında şu oyunları da alabilirsiniz:

- Patrick’s Parabox

- Taiji

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