STM, Askeri Teknolojilerini 3 Ülkede Tanıtıyor

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli mühendislik becerileri ile geliştirdiği savaş gemileri ve taktik mini İHA sistemlerini yurt dışında tanıtma sürecini sürdürüyor.

Güney Afrika'daki Fuar ve Stratejik Ortaklıklar

STM, 18-22 Eylül tarihlerinde Güney Afrika'nın Pretoria kentinde düzenlenen Africa Aerospace and Defence (AAD) 2024 fuarına katılım sağladı. Fuarda, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, birçok üst düzey yetkili de STM’nin standını ziyaret etti. Özgür Güleryüz'ün Açıklamaları:

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Milli mühendislik imkanlarımız ile geliştirdiğimiz askeri deniz platformları, taktik mini İHA sistemleri ve siber güvenlik projeleriyle ülkemizi dünya sahnesinde temsil ediyoruz. Türkiye, Ukrayna, Pakistan ve Malezya gibi ülkelerle yeni işbirlikleri peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

İhracat Başarıları ve Fuar Demokratik Temsil

STM, Türkiye’nin ilk milli korvet projesi olan MİLGEM Ada sınıfı korvet ile İstif sınıfı fırkateyn ve STM500 denizaltısını fuarda sergileyerek, askeri denizcilik alanındaki başarılarını sergiledi. Ayrıca, Kargu, Boyga ve Togan gibi milli vurucu İHA sistemleri de yoğun ilgi gördü.

Azerbaycan ve Filipinler'deki Katılımlar

STM, 24-26 Eylül'de Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenecek olan Azerbaijan International Defense Exhibition (ADEX-2024) fuarına katılarak, Kargu, Togan ve Boyga gibi systemlerini tanıtacak. Eylül ayındaki bir diğer etkinlik ise 25-27 Eylül tarihleri arasında Filipinler'in Manila kentinde gerçekleşecek Asian Defense and Security Exhibition (ADAS-2024) olacak. Burada da STM, öne çıkan ürünlerini sergilemeyi planlıyor.

STM, milli imkanlarla geliştirdiği savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini, Güney Afrika, Azerbaycan ve Filipinler'de sergileyecek.

STM, milli imkanlarla geliştirdiği savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini, Güney Afrika, Azerbaycan ve Filipinler'de sergileyecek.

STM, milli imkanlarla geliştirdiği savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini, Güney Afrika, Azerbaycan ve Filipinler'de sergileyecek.