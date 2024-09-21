DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.157.381,84 -0,71%

STM, Askeri Teknolojilerini 3 Ülkede Tanıtıyor

STM, milli deniz ve İHA sistemlerini Güney Afrika, Azerbaycan ve Filipinler'de sergiliyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:26
STM, Askeri Teknolojilerini 3 Ülkede Tanıtıyor

STM, Askeri Teknolojilerini 3 Ülkede Tanıtıyor

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli mühendislik becerileri ile geliştirdiği savaş gemileri ve taktik mini İHA sistemlerini yurt dışında tanıtma sürecini sürdürüyor.

Güney Afrika'daki Fuar ve Stratejik Ortaklıklar

STM, 18-22 Eylül tarihlerinde Güney Afrika'nın Pretoria kentinde düzenlenen Africa Aerospace and Defence (AAD) 2024 fuarına katılım sağladı. Fuarda, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, birçok üst düzey yetkili de STM’nin standını ziyaret etti. Özgür Güleryüz'ün Açıklamaları:

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Milli mühendislik imkanlarımız ile geliştirdiğimiz askeri deniz platformları, taktik mini İHA sistemleri ve siber güvenlik projeleriyle ülkemizi dünya sahnesinde temsil ediyoruz. Türkiye, Ukrayna, Pakistan ve Malezya gibi ülkelerle yeni işbirlikleri peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

İhracat Başarıları ve Fuar Demokratik Temsil

STM, Türkiye’nin ilk milli korvet projesi olan MİLGEM Ada sınıfı korvet ile İstif sınıfı fırkateyn ve STM500 denizaltısını fuarda sergileyerek, askeri denizcilik alanındaki başarılarını sergiledi. Ayrıca, Kargu, Boyga ve Togan gibi milli vurucu İHA sistemleri de yoğun ilgi gördü.

Azerbaycan ve Filipinler'deki Katılımlar

STM, 24-26 Eylül'de Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenecek olan Azerbaijan International Defense Exhibition (ADEX-2024) fuarına katılarak, Kargu, Togan ve Boyga gibi systemlerini tanıtacak. Eylül ayındaki bir diğer etkinlik ise 25-27 Eylül tarihleri arasında Filipinler'in Manila kentinde gerçekleşecek Asian Defense and Security Exhibition (ADAS-2024) olacak. Burada da STM, öne çıkan ürünlerini sergilemeyi planlıyor.

STM, milli imkanlarla geliştirdiği savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini, Güney Afrika...

STM, milli imkanlarla geliştirdiği savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini, Güney Afrika, Azerbaycan ve Filipinler'de sergileyecek.

STM, milli imkanlarla geliştirdiği savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini, Güney Afrika...

STM, milli imkanlarla geliştirdiği savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini, Güney Afrika, Azerbaycan ve Filipinler'de sergileyecek.

STM, milli imkanlarla geliştirdiği savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini, Güney Afrika...

STM, milli imkanlarla geliştirdiği savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini, Güney Afrika, Azerbaycan ve Filipinler'de sergileyecek.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Android telefon, tablet kullanıcıları banka hesaplarınızı hemen kontrol edin
2
STM, Askeri Teknolojilerini 3 Ülkede Tanıtıyor
3
Kahramanmaraş'ta İnsansız Hava Aracı Yarışları Devam Ediyor
4
Karabük Üniversitesi'nde Türkiye'nin İlk Sağlık Bilimleri Festivali
5
Qushad: Hızlı ve Etkili Bildirim Çözümleri
6
Mersin'de TEKNOFEST İnsansız Deniz Aracı Yarışması Finali Başladı
7
Lübnan'daki Patlama Olayları Üzerine Uzman Görüşleri

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik