Şubat 2024’te PS4/5 Oyunlarına Bomba Gibi Geliyorlar! İşte Çıkacak Oyunların Listesi

PS4/5 Oyunlarına Şubat 2024’te Yeni Katılanlar! İşte Çıkacak Oyunların Tam Listesi

Şubat 2024’te piyasaya sürülecek PlayStation oyunlarına baktığımızda en çok Suicide Squad: Kill the Justice League ilgimizi çekiyor. 2 Şubat’ta PlayStation 5 için yayınlanacak oyun, DC Comics’in anti-kahramanlarını yönettiğimiz bir aksiyon-macera oyunu olarak geliyor. Şubat 2024’te piyasaya sürülecek PlayStation oyunları arasında Atomic Heart: Trapped in Limbo, Resident Evil 4: Gold Edition, Skull And Bones, Open Roads ve Final Fantasy 7: Rebirth de var. Tüm listeye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.





Bu listede, Şubat 2024'te piyasaya sürülecek bir dizi PlayStation oyunu bulunmaktadır. Oyunların çeşitli platformlarda yayınlanacağı belirtilmiştir. İşte listedeki oyunlar ve platformları:

2 Şubat: Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS5, PS4), Persona 3 Reload (PS5, PS4), Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5)

6 Şubat: Alisa: Developer’s Cut (PS5, PS), Atomic Heart: Trapped in Limbo (PS5, PS4), Foamstars (PS5, PS4)





8 Şubat: Helldivers 2 (PS5), KONOSUBA – God’s Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! (PS4)

9 Şubat: Resident Evil 4: Gold Edition (PS5, PS4)

13 Şubat: Arzette: The Jewel of Faramore (PS5, PS4), Banishers: Ghosts of New Eden (PS5), Ultros (PS5)





14 Şubat: Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (PS5, PS4)

15 Şubat: Gunvolt Records Cychronicle (PS5, PS4), PlateUp! (PS5), Spirit Hunter: Death Mark 2 (PS5, PS4)

16 Şubat: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 / The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 (PS5), Skull And Bones (PS5)

18 Şubat: Slave Zero X (PS5, PS4)

19 Şubat: King Arthur: Knight’s Tale (PS5)

20 Şubat: Irem Collection Volume 2 (PS5, PS4), qomp2 (PS5, PS4), Shadows Over Loathing (PS5), Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters (PS5)

21 Şubat: Numazu in the Mirage (PS5)

22 Şubat: Garden Life: A Cozy Simulator (PS5, PS4), Open Roads (PS5, PS4), Pacific Drive (PS5), Yohane the Parhelion – NUMAZU in the MIRAGE – (PS5)





23 Şubat: Promenade (PS5, PS4)

28 Şubat: Brothers: A Tale of Two Sons (PS5), Star Wars: Dark Forces Remaster (PS5, PS4)

29 Şubat: Bar Stella Abyss (PS5, PS4), Final Fantasy 7: Rebirth (PS5), Welcome to ParadiZe (PS5)

Oyunların çıkış tarihleri ve platformları konusunda güncel bilgilere oyun yapımcıları veya resmi kaynaklardan ulaşabilirsiniz.