Şubat 2024’te PS4/5 Oyunlarına Bomba Gibi Geliyorlar! İşte Çıkacak Oyunların Listesi
PlayStation 4/5 için Şubat 2024’te çıkacak oyunlar arasında Suicide Squad: Kill the Justice League, Atomic Heart: Trapped in Limbo, Resident Evil 4: Gold Edition, Skull And Bones, Open Roads ve Final Fantasy 7: Rebirth gibi heyecan verici yapımlar yer alıyor. Bu oyunlar, aksiyon, macera, korku, strateji, yolculuk ve RPG türlerinde farklı deneyimler sunuyor. İşte PS'nin Şubat ayında çıkacağı oyunların tam listesi
PS4/5 Oyunlarına Şubat 2024’te Yeni Katılanlar! İşte Çıkacak Oyunların Tam Listesi
PlayStation oyunları, farklı türlerde oyunlar sunar. PlayStation oyunları, hem solo hem de co-op oyunlar içerir. PlayStation oyunları, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli ve heyecanlı bir deneyim sunar.
Şubat 2024’te piyasaya sürülecek PlayStation oyunlarına baktığımızda en çok Suicide Squad: Kill the Justice League ilgimizi çekiyor. 2 Şubat’ta PlayStation 5 için yayınlanacak oyun, DC Comics’in anti-kahramanlarını yönettiğimiz bir aksiyon-macera oyunu olarak geliyor. Şubat 2024’te piyasaya sürülecek PlayStation oyunları arasında Atomic Heart: Trapped in Limbo, Resident Evil 4: Gold Edition, Skull And Bones, Open Roads ve Final Fantasy 7: Rebirth de var. Tüm listeye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
Bu listede, Şubat 2024'te piyasaya sürülecek bir dizi PlayStation oyunu bulunmaktadır. Oyunların çeşitli platformlarda yayınlanacağı belirtilmiştir. İşte listedeki oyunlar ve platformları:
2 Şubat: Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS5, PS4), Persona 3 Reload (PS5, PS4), Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5)
6 Şubat: Alisa: Developer’s Cut (PS5, PS), Atomic Heart: Trapped in Limbo (PS5, PS4), Foamstars (PS5, PS4)
8 Şubat: Helldivers 2 (PS5), KONOSUBA – God’s Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! (PS4)
9 Şubat: Resident Evil 4: Gold Edition (PS5, PS4)
13 Şubat: Arzette: The Jewel of Faramore (PS5, PS4), Banishers: Ghosts of New Eden (PS5), Ultros (PS5)
14 Şubat: Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (PS5, PS4)
15 Şubat: Gunvolt Records Cychronicle (PS5, PS4), PlateUp! (PS5), Spirit Hunter: Death Mark 2 (PS5, PS4)
16 Şubat: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 / The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 (PS5), Skull And Bones (PS5)
18 Şubat: Slave Zero X (PS5, PS4)
19 Şubat: King Arthur: Knight’s Tale (PS5)
20 Şubat: Irem Collection Volume 2 (PS5, PS4), qomp2 (PS5, PS4), Shadows Over Loathing (PS5), Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters (PS5)
21 Şubat: Numazu in the Mirage (PS5)
22 Şubat: Garden Life: A Cozy Simulator (PS5, PS4), Open Roads (PS5, PS4), Pacific Drive (PS5), Yohane the Parhelion – NUMAZU in the MIRAGE – (PS5)
23 Şubat: Promenade (PS5, PS4)
28 Şubat: Brothers: A Tale of Two Sons (PS5), Star Wars: Dark Forces Remaster (PS5, PS4)
29 Şubat: Bar Stella Abyss (PS5, PS4), Final Fantasy 7: Rebirth (PS5), Welcome to ParadiZe (PS5)
Oyunların çıkış tarihleri ve platformları konusunda güncel bilgilere oyun yapımcıları veya resmi kaynaklardan ulaşabilirsiniz.