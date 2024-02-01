Şubat 2024’te PS4/5 Oyunlarına Bomba Gibi Geliyorlar! İşte Çıkacak Oyunların Listesi

PlayStation 4/5 için Şubat 2024’te çıkacak oyunlar arasında Suicide Squad: Kill the Justice League, Atomic Heart: Trapped in Limbo, Resident Evil 4: Gold Edition, Skull And Bones, Open Roads ve Final Fantasy 7: Rebirth gibi heyecan verici yapımlar yer alıyor. Bu oyunlar, aksiyon, macera, korku, strateji, yolculuk ve RPG türlerinde farklı deneyimler sunuyor. İşte PS'nin Şubat ayında çıkacağı oyunların tam listesi

Şubat 2024’te PS4/5 Oyunlarına Bomba Gibi Geliyorlar! İşte Çıkacak Oyunların Listesi
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PS4/5 Oyunlarına Şubat 2024’te Yeni Katılanlar! İşte Çıkacak Oyunların Tam Listesi

PlayStation oyunları, farklı türlerde oyunlar sunar. PlayStation oyunları, hem solo hem de co-op oyunlar içerir. PlayStation oyunları, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli ve heyecanlı bir deneyim sunar.

Şubat 2024’te piyasaya sürülecek PlayStation oyunlarına baktığımızda en çok Suicide Squad: Kill the Justice League ilgimizi çekiyor. 2 Şubat’ta PlayStation 5 için yayınlanacak oyun, DC Comics’in anti-kahramanlarını yönettiğimiz bir aksiyon-macera oyunu olarak geliyor. Şubat 2024’te piyasaya sürülecek PlayStation oyunları arasında Atomic Heart: Trapped in Limbo, Resident Evil 4: Gold Edition, Skull And Bones, Open Roads ve Final Fantasy 7: Rebirth de var. Tüm listeye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

PS5

Bu listede, Şubat 2024'te piyasaya sürülecek bir dizi PlayStation oyunu bulunmaktadır. Oyunların çeşitli platformlarda yayınlanacağı belirtilmiştir. İşte listedeki oyunlar ve platformları:

2 Şubat: Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS5, PS4), Persona 3 Reload (PS5, PS4), Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5)

6 Şubat: Alisa: Developer’s Cut (PS5, PS), Atomic Heart: Trapped in Limbo (PS5, PS4), Foamstars (PS5, PS4)

PS5

8 Şubat: Helldivers 2 (PS5), KONOSUBA – God’s Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! (PS4)

9 Şubat: Resident Evil 4: Gold Edition (PS5, PS4)

13 Şubat: Arzette: The Jewel of Faramore (PS5, PS4), Banishers: Ghosts of New Eden (PS5), Ultros (PS5)

ps5

14 Şubat: Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (PS5, PS4)

15 Şubat: Gunvolt Records Cychronicle (PS5, PS4), PlateUp! (PS5), Spirit Hunter: Death Mark 2 (PS5, PS4)

16 Şubat: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 / The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 (PS5), Skull And Bones (PS5)

18 Şubat: Slave Zero X (PS5, PS4)

19 Şubat: King Arthur: Knight’s Tale (PS5)

20 Şubat: Irem Collection Volume 2 (PS5, PS4), qomp2 (PS5, PS4), Shadows Over Loathing (PS5), Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters (PS5)

21 Şubat: Numazu in the Mirage (PS5)

22 Şubat: Garden Life: A Cozy Simulator (PS5, PS4), Open Roads (PS5, PS4), Pacific Drive (PS5), Yohane the Parhelion – NUMAZU in the MIRAGE – (PS5)

ps5

23 Şubat: Promenade (PS5, PS4)

28 Şubat: Brothers: A Tale of Two Sons (PS5), Star Wars: Dark Forces Remaster (PS5, PS4)

29 Şubat: Bar Stella Abyss (PS5, PS4), Final Fantasy 7: Rebirth (PS5), Welcome to ParadiZe (PS5)

Oyunların çıkış tarihleri ve platformları konusunda güncel bilgilere oyun yapımcıları veya resmi kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

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