Super Mario yeniden hayatımıza giriyor: Filmi o platformda yayınlanacak

Barbie'nin ardından yılın ikinci en yüksek gelir elde eden filmi olan Super Mario Bros. Filmi, 3 Aralık'ta bir yayın platformunda izleyicilerle buluşacak.

Ağustos başından bu yana, Peacock'a özel bir yayın hizmeti sunulmaktadır. Peacock'un 28 milyon ücretli abonesi bulunurken, bu ünlü yayın platformunun ABD genelinde yaklaşık 74 milyon ücretli üyesi mevcuttur; bu da demek oluyor ki, çok daha fazla kişi, filmi yasal olarak evinde izleyebilecek, kiralamadan veya satın almadan.





Super Mario Bros. Filmi, izleyicilere Mantar Krallığı'nda keyifli bir yolculuk sunacak. Mario filmi, bir video oyunu serisinin en yüksek gelir elde eden film uyarlaması olmasına rağmen, Nintendo ve iş ortakları (Universal Pictures ve Illumination) henüz devam filmini duyurmamıştır.

Ancak bu hafta, Nintendo'nun The Legend of Zelda'nın canlı aksiyon çekimi için Sony Pictures ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Oyunun geniş bir hayran kitlesine sahip olması göz önüne alındığında, bu Netflix için oldukça çekici bir içerik olabilir.

Platformun ciddi anlamda izlenme rekorları kırma potansiyeli bulunmaktadır. Bu, Squid Game'den sonra yayın akışı devinin ihtiyaç duyduğu bir şeydi. Bu çerçevede, daha fazla içerik de eklenmeye başlayacak.