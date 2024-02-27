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Tamamen yapay zekâ tarafından üretilen haber podcast’i Apple'ın en iyi 200 haber podcast'i arasına girmeyi başardı!

Yapay zekâ destekli arama motoru Perplexity, yapay zekâ tarafından üretilen günlük haber podcast'ini başlattı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:08
Tamamen yapay zekâ tarafından üretilen haber podcast’i Apple'ın en iyi 200 haber podcast'i arasına girmeyi başardı!

Henüz nispeten yeni bir yapay zekâ tabanlı Perplexity, hızla yükseliyor. Şirket, ocak ayında Jeff Bezos da dahil olmak üzere üst düzey yatırımcılardan 70 milyon doların üzerinde para topladı. Perplexity'nin geçen yıl piyasaya sürülmesinin ardından, aylık 10 milyondan fazla aktif kullanıcı şirketin temiz, hızlı ve reklamsız arama deneyimine akın ediyor. Perplexity ayrıca, ilk haftasında Apple'ın en iyi 200 haber podcast'i arasına girmeyi başaran ve yüzde 100 yapay zekâ tarafından üretilen günlük haber podcast'i Discover Daily'yi de piyasaya sürdü.

Dört dakikayı geçmeyen bölümlerden oluşan podcast, giderek güçlenen yapay zekâ becerisini sergilemeye hevesli bir şirket için mükemmel bir esneklik gibi görünüyor. Örneğin haber özetleri, BBC sunucusunu andıran sentetik ama hoş bir ses tarafından okunuyor.

Özetler, Meta ve LG'nin yeni bir üst düzey artırılmış gerçeklik (VR) başlığı üzerinde iş birliği yapması ve Redditörlerin şirketin halka arzından duydukları memnuniyetsizliği dile getirmesi gibi günün önemli başlıklarının bir listesini sunan Perplexity'nin seçilmiş "Discover" akışından alınıyor.

Perplexity

YAPAY ZEKÂNIN YENİ BİR ALANI

Şirket, yeni podcast duyurusunda, "Perplexity olarak, internette arama yapmanın en hızlı ve en doğru yolu olmaktan gurur duyuyoruz. Discover Daily, bilgiyi daha erişilebilir ve ilgi çekici hale getirme konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. ElevenLabs'ın gerçeğe yakın ses teknolojisinden yararlanarak, insanların bilgiyi tüketme biçimini dönüştürebiliyor, seçilmiş bilgiyi ses biçiminde özümsemeyi mümkün kılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Perplexity CEO'su Aravind Srinivas, geçen ay bana Perplexity'nin başarılı olmak için Google'a doğrudan, cepheden saldırmak ya da pazar payına meydan okumak zorunda olmadığını söyledi. Srinivas, "Yapay zekâ asistanlarının yeni bir segmentinde, yeni işletmelerin ve ürünlerin yaratılmaya ve genişletilmeye devam edeceği bir segmentte faaliyet gösteriyoruz. Bu alanda Google'ın tekeli yok” dedi.

Öte yandan, Perplexity'nin yatırımcıları arasında Google ile bağları olan iki kişi var: YouTube'un eski CEO'su Susan Wojcicki ve Google DeepMind ve Google Research için yapay zekâ geliştirmelerine odaklanan Google'ın Baş Bilim İnsanı Jeff Dean. Dahası, Perplexity birkaç gün önce B Serisi'ni duyurduğunda, şirketin arama motorunun 2023 yılında bir milyar sorguya hizmet verdiğini de ekledi.

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