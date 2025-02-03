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TAYFUN Füze Testinde Hedefini Tam Vurdu

ROKETSAN'ın TAYFUN füzesi, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu, Türkiye'nin savunma kabiliyetleri güçleniyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:06
TAYFUN Füze Testinde Hedefini Tam Vurdu

Uzun Menzilli TAYFUN Füze Testinde Başarı

ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli füze TAYFUN, uzun menzilli test atışında hedefine tam isabetle vurdu. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

ROKETSAN Genel Müdürü'nden Açıklama

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Geldi bir tufan, gitti bir #TAYFUN! Silahlı Kuvvetlerimizin en önemli vurucu güçlerinden TAYFUN füzemiz, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu." dedi.

Savunma Sanayii Başkanından Önemli Değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayisinde kritik bir eşiğin daha aşıldığını" belirtti. Görgün, "TAYFUN, gerçekleştirilen yeni test atışıyla belirlenen menzil ve hassasiyet kriterlerini başarıyla karşıladı. Yapılan test atışı, sistemin performans parametrelerini doğrularken, geliştirme sürecine de önemli katkılar sağladı. Türkiye'nin uzun menzilli füze kabiliyetlerini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar, sahada kanıtlanmış sistemlerle ilerlemeye devam ediyor. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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