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TEI ve Atatürk Üniversitesi'nden Yerli Motor Teknolojisi İçin Stratejik İşbirliği

TEI ve Atatürk Üniversitesi, yerli motor teknolojisini geliştirmek için önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:04
TEI ve Atatürk Üniversitesi'nden Yerli Motor Teknolojisi İçin Stratejik İşbirliği

Yerli Motor Teknolojisi İçin Ortak Projeler

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Atatürk Üniversitesi, yerli motor teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir işbirliği yapacağı müjdesini verdi.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun, 7 kişilik bir heyetle birlikte Eskişehir ziyareti sırasında TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ve teknik ekibiyle bir araya geldiği belirtildi.

Stratejik Öneme Sahip Görüşmeler

Bu görüşmelerin üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, yerli ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak ve araştırma kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştiği vurgulandı. Bu çerçevede, Türk motorlarının geliştirilmesi için yüzey kaplama ve yüksek irtifa ateşleme sistemlerinin iyileştirilmesi gibi konularda ortak projeler yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu işbirliği, yerli ve milli motor teknolojilerinin daha ileriye taşınmasında önemli bir rol oynayacak.

Uçak Motorlarının Test Süreci

Bu anlaşmanın bir diğer önemli sonucu ise TEI tarafından geliştirilen uçak motorlarının testlerinin Atatürk Üniversitesi'nde yapılması oldu. Bu adım, üniversitenin teknik altyapısının ve mühendislik birikiminin Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisine hizmet edecek şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Rektör Hacımüftüoğlu, işbirliğinin Türk savunma sanayisine ve bilimsel araştırmalara önemli katkılar sunacağını belirterek, "Bilim ve teknolojide milli hedeflerimize ulaşmak için akademi ve sanayinin birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

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