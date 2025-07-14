TEKNOFEST 2025: Jet Motor Tasarım Yarışması Final Sunumları TEI'de Yapıldı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2019 yılından bu yana her yıl düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması final sunumlarına ev sahipliği yaptı. Bu yılki final sunumları, Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tesislerinde gerçekleştirildi.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, her yıl gençlerin büyük ilgisini çeken yarışma, “yanma odası tasarımı” ve “motor kontrol ünitesi tasarımı” olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenmektedir. Bu yıl 352 takımın katıldığı yarışmanın finali, TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde tanıtıldı.

Final sunumları sırasında, katılımcılara TEI İnsan Kaynakları Birimi yöneticileri tarafından kariyer süreçlerine dair çeşitli bilgilendirmeler de yapıldı. Yarışmanın her iki kategorisinde en iyi sunum ödülleri ise etkinlik esnasında takdim edildi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yarışmacı öğrencilerle bir araya gelerek proje süreçleri hakkında bilgi aldı.

“Yanma odası tasarımı” kategorisinde ilk üçe giren takımların tasarımları, TEI tesislerinde üretilecek ve gerçek koşullarda test edilecektir. Öte yandan, “motor kontrol ünitesi tasarımı” kategorisinde dereceye giren tasarımların da test süreçleri gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın ödül töreninin, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2025 kapsamında yapılacağı bildirildi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında 2019 yılından bu yana her sene düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması final sunumları, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) tamamladı. Her iki kategoride "en iyi sunum" ödüllerinin takdim edildiği etkinlikte TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yarışmacı öğrencilerle bir araya geldi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında 2019 yılından bu yana her sene düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması final sunumları, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) tamamladı. Her iki kategoride "en iyi sunum" ödüllerinin takdim edildiği etkinlikte TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yarışmacı öğrencilerle bir araya geldi.