TEKNOFEST 2025: Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de başladı

TEKNOFEST 2025 Savaşan İHA Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda başladı; 7 Eylül'e kadar sürecek yarışmada 40 finalist takım teknik kontrollerin ardından mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:31
Gökçeada Havalimanı'nda 7 Eylül'e kadar sürecek organizasyon

Çanakkale'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda başladı. Etkinlik, 7 Eylül'e kadar sürecek.

Yarışma Sabit Kanat kategorisinde düzenleniyor ve "Savaşan İHA" ile "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşuyor. Yarışmanın ilk gününde katılımcılara teknik bilgiler verildi ve ekiplerin hazırlıkları gözden geçirildi.

Yazılımından donanımına kadar tüm bileşenleri gençler tarafından tasarlanan İHA'ların teknik kontrolleri titizlikle yapılıyor. Ekipler, kendi tasarımları ve yazılımlarıyla sahada mücadele edecek şekilde son kontrollerden geçiriliyor.

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, etkinliğin TEKNOFEST 2025 kapsamındaki önemine vurgu yaparak yarışmayı Gökçeada Havalimanı'nda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çelik, yarışmada 40 finalist takımın yer aldığını ve bugün ile yarın öğlene kadar sürecek teknik kontrol süreçlerinin tamamlanmasının ardından müsabakaların başlayacağını aktardı.

Çelik ayrıca Gökçeada'da oluşan atmosferin çok olumlu olduğunu ve etkinliğin gençler için önemli bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda başladı.

