TEKNOFEST İstanbul'da Dördüncü Gün Coşkusu: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Gösteride

TEKNOFEST İstanbul dördüncü gününde ailelerin yoğun ilgisiyle devam ediyor; hava gösterileri, yarışmalar ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurusu öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:46
TEKNOFEST İstanbul dördüncü gününde yoğun ziyaretçi akınıyla sürüyor

TEKNOFEST İstanbul, hafta sonunun ilk gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, İstanbul Atatürk Havalimanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Hafta sonu coşkusu ve ailelerin ilgisi

Etkinliğin dördüncü gününde, sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran aileler renkli görüntüler oluşturuyor. Ziyaretçiler, festivalin sunduğu geniş etkinlik yelpazesinden faydalanıyor.

Yarışmalar: Rekabet ve büyük destek

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlardaki teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle ön plana çıkıyor. 58 ana, 137 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda ön elemeyi geçen takımlar, toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

Teknoloji yarışmalarına başvuranların sayısı ise dikkat çekici: 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı hayallerini gerçeğe dönüştürmek için başvuruda bulundu.

Zengin etkinlik programı

Bugüne kadar yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST, her yaşa hitap eden etkinlikleriyle öne çıkıyor. Festivalde; hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli ve milli deniz, kara ve hava araçları sergisi yer alıyor. Ayrıca öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi fırsatları sunuluyor.

Hava gösterileri: SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve daha fazlası

Festivalin dördüncü gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile F-16 savaş uçakları gökyüzünde gösteri yapacak. Programda ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI gibi platformlar yer alıyor.

Katılım ve ulaşım bilgileri

TEKNOFEST İstanbul'a katılım ücretsiz olup, ziyaretçilerin giriş için çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, festival alanına hızlı ve kolay erişim sağlayacak.

