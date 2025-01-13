TEKNOFEST KKTC, Teknoloji ve Yenilikle Dolu Farklı Bir Deneyim Sunacak

TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs'ta Ercan Havalimanı’nda teknoloji tutkunlarını buluşturacak. Yarışma, etkinlikler ve ödüllerle dolu olacak.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:17
TEKNOFEST KKTC, Teknoloji ve Yenilikle Dolu Farklı Bir Deneyim Sunacak

TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs'ta Ercan Havalimanı’nda Gerçekleşecek

Bu yıl TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs tarihlerinde Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, teknoloji ve inovasyon alanında çığır açacak yeni yarışmalarla dolu bir program sunacak. 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar, gençlerin yaratıcılıklarını sergilemesine olanak tanıyacak.

Yarışmalar ve Etkinliklerle Dolu Bir Program

TEKNOFEST'in önemli bir parçası olan Sosyal İnovasyon Yarışması, gençlerin toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen yenilikçi çözümler üretmesine olanak tanıyacak. Ayrıca, Uçan Araba Simülasyon Yarışması, otonom uçuş sistemleri ve kontrol mekanizmaları üzerine fikirlerin paylaşılacağı bir platform oluşturacak.

Gençler, TEKNOFEST Araştırma Proje Yarışması ile tarım, çevre ve enerji alanlarında sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak yaratıcı projelerini sergileyebilecek. TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ise robotik ve kodlama alanında mühendislik becerilerini gözler önüne serecek.

Mavi Vatan’a Katkı Sağlayacak Yenilikler

KKTC'nin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri göz önünde bulundurularak düzenlenecek Turizm Teknolojileri Yarışması, Mavi Vatan'ın turizm potansiyelini artıracak akıllı teknolojiler üretecek. Ayrıca, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, hız ve kontrol becerilerinin sınandığı adrenalin dolu anlara ev sahipliği yapacak.

Siber güvenlik alanında da HackMasters-Mavi Vatan Yarışması ile katılımcılar, kritik güvenlik senaryolarında yetkinliklerini sergileyecek.

Etkinlikler, Hava Gösterileri ve Eğitimler

TEKNOFEST KKTC, teknoloji yarışmalarının yanı sıra hava gösterileri, konserler, seminerler, sergiler ve atölyelerle de ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacak. Sanal gerçeklik tüneli, planetaryum ve gökyüzü gözlemleri gibi çeşitli etkinlikler teknolojiyi ve eğlenceyi bir araya getirecek.

Ödüller ve Destekler

TEKNOFEST kapsamında, katılımcılara toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde ödül ve maddi destek sağlanacak. Yarışmalara katılan takımlara toplamda 2 buçuk milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek verilerek büyük bir teknoloji şöleni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, "Kıbrıs’tan yükselen bu kıvılcım, milli teknoloji hamlemizin ışığını dünyaya taşıyacak. 1-4 Mayıs’ta #TEKNOFEST Kıbrıs’ta buluşuyoruz." dedi. Ayrıca, Baykar da sosyal medya hesabından, "Uçuş takvimi oluşturuldu. Mayıs'ta #TEKNOFEST KKTC'deyiz." açıklamasını yaptı.

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