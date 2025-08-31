TEKNOFEST Mavi Vatan'da 28-31 Ağustos yarışmalarının ödülleri verildi

Başarılı takımlar törenle ödüllendirildi

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında 28-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmalarda başarı gösteren takımlara ödülleri verildi.

Yarışmaların ardından düzenlenen törenlerle, farklı kategorilerde öne çıkan takımlar ödüllendirildi ve katılımcıların emeği takdir edildi. Etkinlik, deniz ve teknoloji odaklı projelerin sergilendiği önemli bir platform olmayı sürdürdü.

Habere ilişkin bilgiler Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinliklerinin ardından kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde, Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda ödül kazanan takımlara ödülleri TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol 8) tarafından verildi.