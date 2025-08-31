DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.477.101,24 -0,28%

TEKNOFEST Mavi Vatan'da 28-31 Ağustos yarışmalarının ödülleri verildi

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 28-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen yarışmalarda başarılı takımlara ödülleri törenle verildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:21
TEKNOFEST Mavi Vatan'da 28-31 Ağustos yarışmalarının ödülleri verildi

TEKNOFEST Mavi Vatan'da 28-31 Ağustos yarışmalarının ödülleri verildi

Başarılı takımlar törenle ödüllendirildi

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında 28-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmalarda başarı gösteren takımlara ödülleri verildi.

Yarışmaların ardından düzenlenen törenlerle, farklı kategorilerde öne çıkan takımlar ödüllendirildi ve katılımcıların emeği takdir edildi. Etkinlik, deniz ve teknoloji odaklı projelerin sergilendiği önemli bir platform olmayı sürdürdü.

Habere ilişkin bilgiler Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinliklerinin ardından kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde, Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda ödül kazanan takımlara ödülleri TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol 8) tarafından verildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10. Konya Bilim Festivali Başladı: 250 Drone Gösterisi ve 200'ün Üzeri Etkinlik
2
TEKNOFEST Mavi Vatan'da 28-31 Ağustos yarışmalarının ödülleri verildi
3
TEKNOFEST Mavi Vatan Sona Erdi: Selçuk Bayraktar'dan Otonom Deniz Sistemleri Mesajı
4
Efficiency Challenge: Elektrikli Araç ve Hyperloop Yarışları TEKNOFEST’te Sona Erdi
5
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Halat Salya Etme Yarışması Sona Erdi
6
TEKNOFEST Mavi Vatan'da El İncesi Atma Yarışması
7
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gemicilik Yarışmaları: Halat Çekme Heyecanı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta