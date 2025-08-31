DOLAR
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Çocukların Renkli İlgisi

TEKNOFEST 2025'te düzenlenen Mavi Vatan etkinliğine katılan çocuklar, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansımasını görüp renkli görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:33
Milli Teknoloji Hamlesi denizlerde yansımasını buldu

TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılan çocuklar, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olarak dikkat çekti ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinin dördüncü ve son gününe aileler büyük ilgi gösterdi.

